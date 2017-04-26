На новую Chevrolet Niva денег не дают потому, что их плохо просят

В своем интервью агентству «Интерфакс» вице-премьер Аркадий Дворкович следующим образом отреагировал на вопрос о том, принято ли окончательное решение по финансированию проекта создания нового внедорожника Chevrolet Niva:

— Сложный проект, но мы на последнем совещании у меня договорились, что должна быть обновлена финансовая модель и рассмотрена на двух советах директоров, и после этого представлена банкам для возможного финансирования. Мы тогда сможем оказать поддержку, а сейчас нет даже утвержденной финансовой модели этого проекта. Без нее невозможно в банк прийти, бизнес-плана нет, по сути.

Другими словами, все подводные камни, мешавшие появлению нового автомобиля, за последнее время удалось убрать. Так, был решен самый тяжелый вопрос: ведь будущее детище совместного предприятия GM-АВТОВАЗ слишком тесно пересекалось по большинству параметров с перспективной моделью АВТОВАЗа LADA 4x4, которая также нуждается в государственных гарантиях. Достигнутая договоренность по техническим параметрам обоих проектов позволяет развиваться их обоим.

Теперь требуется внести соответствующие коррективы в финансовую модель, без которой двигаться вперед невозможно: гарантии со стороны государства будут даны только после одобрения программы Сбербанком. А последний, как бы он ни был заинтересован в поддержке этого проекта, никакого решения без внятного бизнес-плана принимать не собирается.