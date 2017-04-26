Как уменьшить расход масла в автомобиле

На самом деле все довольно просто: уменьшить расход масла можно, если ездить преимущественно на средних оборотах, без выкручивания мотора «до отсечки», а также при использовании масел умеренной вязкости. Впрочем, нужно помнить, что очень маловязкие масла мотору противопоказаны, и в действительности рекомендованы не инженерами, а экологами.

Шанс снизить «масложор» появляется и при использовании масел с высокой температурой вспышки. Этот показатель всегда указан в спецификации, легкодоступен. Температура вспышки от 220 градусов — неплохо, от 250 и выше — отлично. Если купленное масло — не подделка, а производитель не приврал, то расход масла должен снизиться. Экономическая целесообразность использования масел с высокой температурой вспышки не всегда очевидна, эти масла недешевы, поэтому в каждом конкретном случае решение зависит от параметров не только мотора, но и кошелька автовладельца. Но, спросите вы, откуда мы взяли все эти простые рецепты? Двайте разбираться.