Как уменьшить расход масла в автомобиле

Истинная радость автовладельца, когда мотор совсем не расходует масло. От этого факта на душе легко и спокойно. Но любой двигатель рано или поздно начинает «подъедать» смазку. А некоторые современные «высокотехнологичные» моторы любят кушать масло с самого рождения, причем его расход непрерывно нарастает. Однако, как выяснил портал «АвтоВзгляд», в арсенале любого автовладельца есть немало способов снизить расход масла без лишних усилий типа капремонта или замены мотора,
Сергей Соколов

На самом деле все довольно просто: уменьшить расход масла можно, если ездить преимущественно на средних оборотах, без выкручивания мотора «до отсечки», а также при использовании масел умеренной вязкости. Впрочем, нужно помнить, что очень маловязкие масла мотору противопоказаны, и в действительности рекомендованы не инженерами, а экологами.

Шанс снизить «масложор» появляется и при использовании масел с высокой температурой вспышки. Этот показатель всегда указан в спецификации, легкодоступен. Температура вспышки от 220 градусов — неплохо, от 250 и выше — отлично. Если купленное масло — не подделка, а производитель не приврал, то расход масла должен снизиться. Экономическая целесообразность использования масел с высокой температурой вспышки не всегда очевидна, эти масла недешевы, поэтому в каждом конкретном случае решение зависит от параметров не только мотора, но и кошелька автовладельца. Но, спросите вы, откуда мы взяли все эти простые рецепты? Двайте разбираться.

Фото mycarneedsthis.com

Чтобы понимать методы борьбы со последствиями болезни — надо четко знать ее причину. Вопреки распространенному убеждению, причина угара масла на цилиндре вовсе не в том, что «что-то куда-то утекает». Дело обстоит в точности до наоборот — осевшее на цилиндре под поршнем масло не снимается должным образом, излишне толстый его слой недостаточно охлаждается цилиндром, и часть масла улетучивается при каждом рабочем ходе.

Давление газов при рабочем ходе распространяется, как учили в школе, равномерно во все стороны, поэтому газы не только толкают поршневые кольца вниз, но и заполняют кольцевую полость под кольцом, прижимая кольцо к цилиндру. Но есть и сила противодействующая давлению кольца на цилиндр.

Поведение маслосъемного кольца при быстром движении напоминает поведение воднолыжника или глиссера на поверхности моря. Кольцо частично «всплывает» на слое масла, несколько поджимается, утапливаясь внутрь проточки на поршне. Значение этой микроскопической, но значимой деформации зависит от двух параметров.

Фото shell.co.uk

Во-первых, от оборотов двигателя. Чем они выше — тем больше и скорость движения поршня, тем больше кольцо «всплывает» на слое масла. Воднолыжник с ростом скорости все меньше погружается в воду. Схожим образом ведет себя и кольцо, поэтому на высоких оборотах масло хуже снимается с цилиндра кольцом, «угар» растет.

Во-вторых, от реальной вязкости масла на цилиндре. Представив, что вода под воднолыжником стала гуще, например, вдвое — мы поймем, что для его удержания на поверхности потребуется намного меньшая скорость. По густой субстанции кольцо также легче «плывет», остаточный слой масла на цилиндре становится толще. По этой причине, к удивлению многих автомобилистов, использование густых масел нередко приводит к увеличению расхода масла. А что происходит с маслом, оставшимся на цилиндре над поршнем?

Фото autoservicecosts.com

Небольшая его часть испаряется и сгорает при каждом рабочем ходе. Расход тем больше, чем больше слой масла. Можно ли снизить испарение и, соответственно, угар масла, уже находящегося на стенках цилиндра во фронте пламени? Да, в небольшой степени можно использованием масел с низкой испаряемостью. При этом, как показывает практика, специально разработанный для оценки испаряемости так называемый NOACK Volatility Test показывает себя откровенно плохо, справедливо критикуется автомобильными инженерами за оторванность от реальности. Практическая зависимость угара от результатов теста NOACK весьма сомнительна, что не раз подтверждалось испытаниями.

А вот другой параметр — температура вспышки, как выяснилось, весьма неплохо отражает склонность масла к угару. Действительно, сгоранию паров масла предшествует образование этих паров, поэтому температура вспышки весьма неплохо отражает склонность масла испаряться, а значит — и сгорать.

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26 апреля 2017
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