KIA Rio — лидер продаж в Москве

По данным агентства «Автостат» в Москве за 1 квартал 2017 года продано всего 43,8 тысячи легковых автомобилей. Это на 9,8% меньше, чем годом ранее — при том, что российский рынок вырос на 1%. Лидирует в столице KIA Rio, который купил 2731 человек.

На втором месте — Hyundai Solaris, продажи которого составили 2425 экземпляра, упав на 35,4%. По стране в целом эта модель занимает только четвертую строчку. На третьей позиции обосновался кроссовер Hyundai Creta, разошедшийся тиражом 1636 штук.

В пятерку самых популярных у жителей столиццы автомобилей попадают также Volkswagen Polo и Skoda Octavia они смогли завоевать симпатии соответственно 1584 и 1299 покупателей. В Топ-10 также входят Skoda Rapid (1186 шт.), Toyota Camry (1180 шт.), Toyota RAV4 (1048 шт.), KIA Ceed (975 шт.) и Nissan X-Trail (975 шт.).