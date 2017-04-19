Кроссовер Hyundai Creta 1.6 4WD: меньше, да лучше

Фото автора и компании Hyundai
За восемь месяцев продаж кроссовер Huyndai Creta разошелся рекордным тиражом более чем в 35 000 экземпляров, завоевав титул самого продаваемого SUV на российском рынке. Похоже, непотопляемому доселе Renault Duster больше никогда не выбиться в лидеры. И вот почему.
Вячеслав Василенко

Для стимуляции и без того растущих продаж своей новинки, корейцы подружили младшие версии «Креты», оснащенные 1,6-литровым мотором, с полным приводом. Благодаря новой модификации кроссовер ко всему прочему еще и подешевел без малого на 200 000 рублей. Ай да Hyundai, ай молодца! Вероятно, ребята из Renault со своим Duster и тому подобным Kaptur сейчас записываются в очередь к психотерапевту. Еще бы, ведь у них есть повод понервничать — такого предложения, учитывая невероятное количество полезных опций, на рынке по сути нет: ближайшие конкуренты предлагают все «вкусные плюшки» за немалые деньги.

Конечно, поклонники французских «проходимцев» могут заявить, что «Дастер» дешевле, да и по «бездороге» ползает весьма неплохо. Согласен, но не забывайте про уставшие и морально устаревшие «реношные» агрегаты — куда уж там 114 или — того хуже — 109 жалким силенкам до «кретовских» 120-и с небольшим, а задумчивому четырехступенчатому «автомату» за бодрой шестидиапазонной АКП «корейца» не угнаться и вовсе.

Нет, я не забыл про топовый 143-сильный мотор «дастерокаптюра», но посчитайте сами, сколько еще придется вытаскивать из кошелька за всевозможные прелести жизни. Опять же: куда любопытнее окажется предложение корейских 150 «лошадей». Про кургузый внешний вид изделий Renault, их сомнительную эргономику, низкий уровень комфорта и, как уже было сказано, более чем скромное оснащение я и вовсе умолчу.

Впрочем, пока фанаты «Рено» и прочие завистники исходят слюной в комментариях к заметке, я расскажу о том, как ведет себя на ходу полноприводная «Крета» с базовым мотором. Понятное дело, что инженерам пришлось повозиться с настройками двигателя и оптимизировать его под работу трансмиссии, в основе которой лежит муфта с принудительной блокировкой.

Схема 4WD знакома нам по Santa Fe и прочим Tucson: распределение крутящего момента по осям — 50 на 50, а неплохая геометрия кузова вкупе с достаточно короткими свесами кроссовера (угол въезда — 21, угол съезда — 28) не вызывают опасений при покорении очередного бархана — чтобы сесть на этом авто на брюхо надо сильно постараться. Безусловно, засадить машину лапками кверху труда не составит, но с дуру и всем известную часть тела можно сломать. Главное помнить, что Creta — это не «вездеход», а самый обычный городской «паркетник» с задатками «бездорожника».

Надо сказать, что в ходе премьерного тест-драйва новинки вашему корреспонденту довелось прохватить и по раскисшей от недавнего снегопада колее, и по пригоркам с 35-градусными подъемами, и по грязевым ваннам, традиционно встречающимся по пути на дачу. Но нигде, даже на мягком грунте раскатанного тракторами поля, «горожанин» не спасовал.

Да, на некоторых участках казалось, что кроссовер вот-вот зароется в грязи и, перегрев муфту, пошлет за пресловутым трактором. Однако тяжело раскачиваясь и мучаясь в пробуксовках, «кореец» послушно преодолевал все внедорожные преграды.

Что примечательно — в автоматическом режиме задняя ось в случае необходимости подключается практически мгновенно, не вынуждая передние колеса почем зря шлифовать поверхность. Спору нет — с принудительным полным приводом кроссовер чувствует себя увереннее, как, впрочем, и сам водитель.

Где не получалось пройти барьеры медленно и деликатно, чтобы не поймать «диагоналку» и не растрясти в желудке недавно съеденный ланч, приходилось брать препятствие ходом. Главное тут не переборщить со скоростью, потому что после 30 км/ч блокировка без предупреждения отключится. Правда, сам индикатор Lock будет и дальше обманчиво гореть на приборной панели.

Что касается тяги 1,6-литрового двигателя, то для умеренной езды ее более, чем достаточно, но вот затяжные обгоны на трассе придется планировать заранее, раскручивая мотор до 6000 оборотов. Разумеется, с ручной коробкой передач о шести ступенях машина более эластична — впрочем, можно поиграть оборотами и переключив АКП в ручной режим.

Как бы то ни было, это не спорткар, и к ходовым особенностям Hyundai Creta привыкаешь довольно быстро. Ну, а в завершении хотелось бы вновь передать привет «реношным» кроссоверолюбам — в отличие от французских SUV «кореец» не козлит на буераках, уверенно держит прямую, а его «баранка» не досаждает вибрациями при прохождении очередного «лежачего полицейского» или ухаба. Одним словом — се ля ви!

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19 апреля 2017
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