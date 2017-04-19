Кроссовер Hyundai Creta 1.6 4WD: меньше, да лучше

Для стимуляции и без того растущих продаж своей новинки, корейцы подружили младшие версии «Креты», оснащенные 1,6-литровым мотором, с полным приводом. Благодаря новой модификации кроссовер ко всему прочему еще и подешевел без малого на 200 000 рублей. Ай да Hyundai, ай молодца! Вероятно, ребята из Renault со своим Duster и тому подобным Kaptur сейчас записываются в очередь к психотерапевту. Еще бы, ведь у них есть повод понервничать — такого предложения, учитывая невероятное количество полезных опций, на рынке по сути нет: ближайшие конкуренты предлагают все «вкусные плюшки» за немалые деньги.

Конечно, поклонники французских «проходимцев» могут заявить, что «Дастер» дешевле, да и по «бездороге» ползает весьма неплохо. Согласен, но не забывайте про уставшие и морально устаревшие «реношные» агрегаты — куда уж там 114 или — того хуже — 109 жалким силенкам до «кретовских» 120-и с небольшим, а задумчивому четырехступенчатому «автомату» за бодрой шестидиапазонной АКП «корейца» не угнаться и вовсе.