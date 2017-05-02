Почему потеют фары

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Когда внутри фары головного света плещется водичка это означает, что скоро ей может придти конец. С другой стороны, не стоит впадать в панику при виде легкого запотевания стекла блокфары.
Максим Строкер

Сначала разберемся, чем грозит хроническая сырость внутри блокфары машины. Среди неприятных последствий такого положения вещей назовем окисление контактов внутри прибора и как следствие — проблемы с электросоединениями. Параллельно может развиться ускоренная коррозия металлического отражателя. Сырость может стать причиной частых выходов из строя лампочки. Однако наличие небольшого количества влаги в фаре, в принципе, допустимо. Дело в том, что любые автомобильные источники света — что галогеновые, что ксеноновые, что светодиодные — сильно нагреваются при работе и, соответственно, не нагревают воздух внутри фары. Как и положено нагретому газу, он расширяется и его излишки выходят в окружающую атмосферу через специальный клапан в задней части светового прибора.

Если бы не этот механизм, фара просто лопнула бы. Когда мы гасим головной свет, фара и воздух внутри нее остывают. Охлаждающийся газ сжимается и в фару через тот же клапан затягивается воздух из атмосферы. Вместе с ним попадают и пары влаги, повсеместно присутствующие вокруг нас. Именно они могут конденсироваться на стекле фары, вызывая запотевание. Это, повторимся, нормально, поскольку уже следующее включение ближнего света вновь нагреет фару, влага испарится и уйдет через клапан наружу. Гораздо хуже, если внутри фары образуется лужица воды.

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Это означает, что нормальный процесс газообмена либо нарушился по каким-то причинам, либо конструкторы фары чего-то недодумали изначально. С водой в фаре по вине последних мы поделать мало чего можем. Разве что попытаться «сколхозить» в ней некое подобие сливного клапана, который будет пропускать воду и воздух, но препятствовать проникновению грязи и пыли с дороги. Но, как правило, в таких случаях проще поменять машину.

Бывает, что фара не потела и вдруг в какой-то момент начала конденсировать влагу. Это значит, что-либо клапан вышел из строя, либо в фаре появились лишние отверстия. Другими словами, в корпусе образовалась трещина или стекло в каком-то месте отклеилось от пластиковой «оправы». Последнее случается чаще всего. Если в фаре появляется вода после мойки машины, то скорее всего, причина именно в этом.

Если дело было в переставшем работать клапане или забитых мусором дренажных отверстиях, то достаточно прочистить их и включить ближний свет. Влага высохнет и больше не будет досаждать своим присутствием. В случае трещины или отклеившегося стекла эксперты портала АвтоВзгляд советуют определиться, что для вас более приемлемо сточки зрения финансовых и трудовых затрат: поменять фару на новую или попытаться заделать с помощью герметика «пробоины» в старой.

ремонт
2 мая 2017
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