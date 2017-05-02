Почему потеют фары

Это означает, что нормальный процесс газообмена либо нарушился по каким-то причинам, либо конструкторы фары чего-то недодумали изначально. С водой в фаре по вине последних мы поделать мало чего можем. Разве что попытаться «сколхозить» в ней некое подобие сливного клапана, который будет пропускать воду и воздух, но препятствовать проникновению грязи и пыли с дороги. Но, как правило, в таких случаях проще поменять машину.

Бывает, что фара не потела и вдруг в какой-то момент начала конденсировать влагу. Это значит, что-либо клапан вышел из строя, либо в фаре появились лишние отверстия. Другими словами, в корпусе образовалась трещина или стекло в каком-то месте отклеилось от пластиковой «оправы». Последнее случается чаще всего. Если в фаре появляется вода после мойки машины, то скорее всего, причина именно в этом.

Если дело было в переставшем работать клапане или забитых мусором дренажных отверстиях, то достаточно прочистить их и включить ближний свет. Влага высохнет и больше не будет досаждать своим присутствием. В случае трещины или отклеившегося стекла эксперты портала АвтоВзгляд советуют определиться, что для вас более приемлемо сточки зрения финансовых и трудовых затрат: поменять фару на новую или попытаться заделать с помощью герметика «пробоины» в старой.