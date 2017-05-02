Почему потеют фары

Сначала разберемся, чем грозит хроническая сырость внутри блокфары машины. Среди неприятных последствий такого положения вещей назовем окисление контактов внутри прибора и как следствие — проблемы с электросоединениями. Параллельно может развиться ускоренная коррозия металлического отражателя. Сырость может стать причиной частых выходов из строя лампочки. Однако наличие небольшого количества влаги в фаре, в принципе, допустимо. Дело в том, что любые автомобильные источники света — что галогеновые, что ксеноновые, что светодиодные — сильно нагреваются при работе и, соответственно, не нагревают воздух внутри фары. Как и положено нагретому газу, он расширяется и его излишки выходят в окружающую атмосферу через специальный клапан в задней части светового прибора.
Если бы не этот механизм, фара просто лопнула бы. Когда мы гасим головной свет, фара и воздух внутри нее остывают. Охлаждающийся газ сжимается и в фару через тот же клапан затягивается воздух из атмосферы. Вместе с ним попадают и пары влаги, повсеместно присутствующие вокруг нас. Именно они могут конденсироваться на стекле фары, вызывая запотевание. Это, повторимся, нормально, поскольку уже следующее включение ближнего света вновь нагреет фару, влага испарится и уйдет через клапан наружу. Гораздо хуже, если внутри фары образуется лужица воды.