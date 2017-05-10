В России стартуют продажи внедорожника DW Hower H3

DW Hower H3, больше известный россиянам, как Great Wall Hover H3, приводится в движение двухлитровым турбомотором Mitsubishi мощностью 149 л.с. и крутящим моментом в 250 Нм. Список оснащения внедорожника включает в себя антиблокировочную тормозную систему с функцией распределения тормозных усилий и систему курсовой устойчивости.

Кроме того, машина укомплектована ассистентом при экстренном торможеним, датчиками давления в шинах, задним парктроником и автоматической системой отключения подачи топлива при столкновении. Стоит отметить, что Hower H3 обладает независимой пружинной передней подвеской с гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости, многорычажной задней подвеской, а также полностью дисковыми тормозами.

Производство внедорожника DW Hower H3 наладят на заводе в Ставрополе. Как рассказали порталу «АвтоВзгляд» в пресс-службе компании, в настоящее время ведется активная работа по формированию дилерской сети — к открытию планируется порядка 60 фирменных центров. До конца года компания планирует реализовать в нашей стране не менее 6000 автомобилей.