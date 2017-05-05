Подержанный Range Rover Sport: дорогое удовольствие

Netcarshow.com
Как известно, автомобили Land Rover никогда не славились повышенной надежностью. По этому поводу в народе о них слагают даже анекдоты. Не стал исключением и внедорожник Range Rover Sport. Впрочем, не так страшен черт, как его малюют.
Сергей Федоров

Если первое поколение «Спортов» зарекомендовало себя далеко не с самой лучшей стороны, то во втором издании этот автомобиль по конструкции стал заметно сложнее своего предшественника. Хорошо это или плохо сказалось на эксплуатационных качествах машины — выяснил портал «АвтоВзгляд».

Первый Range Rover Sport был построен на платформе Discovery 3 и в его основе лежала мощная лонжеронная рама. У машины второй генерации кузов — несущий. Он полностью изготовлен из алюминиевых сплавов, что позволило снизить массу внедорожника на внушительные 420 кг.

При этом автомобиль обзавелся множеством современных инновационных систем и устройств, таких как адаптивная пневматическая подвеска и активные стабилизаторы поперечной устойчивости, ставшие базовым оснащением для Range Rover Sport. Кроме того, ему достались всевозможные электронные «примочки» в виде продвинутой мультимедиа, функция бесключевого доступа в салон и прочие прелести, облегчающие жизнь владельцам британского «премиума».

Но электроника хороша, когда она исправно работает. Например, у машины бывает не просто перегорают лампочки, а в одночасье может полностью отказать ближний свет или выйти из строя блок розжига ксенона (от 55 000 рублей). Нередко гаснет панель приборов и монитор мультимедийной системы, cобственной жизнью начинают жить замки дверей, которые самопроизвольно закрываются, превращая водителя и пассажиров в добровольных заложников своего автомобиля.

К слову, блокировку замков обеспечивает система комфортного доступа и для того, чтобы ее вылечить требуется предварительная диагностика и недешевое вмешательство специалистов. Хорошо, что некоторые неисправности устраняются малой кровью, то бишь перезапуском двигателя или перепрошивкой конкретного электронного блока, да и большинство поломок пока происходило в гарантийный период — машина официально продается в России с осени 2013 года. Зато следующим владельцам порой приходится тратить на ремонт электрики приличные суммы.

Обладателей Range Rover Sport иногда беспокоят сверчки в салоне, а также эргономика, требующая привыкания. Например, из-за низкой производительности климатической установки в первые мгновения нахождения в салоне зимой — достаточно холодно. Многие владельцы сетуют на неудобство включения подогрева сидений через монитор мультимедийной системы.

На второй Range Rover Sport устанавливаются бензиновые V6 объемом 3 л с нагнетателем мощностью 340 и 380 л.с., а также пятилитровые V8 (510 и 550 сил). Турбодизели представлены трехлитровыми V-образными «шестерками» мощностью 249 и 306 «лошадей», а также 4,4-литровым 340-сильным V8. Со всеми моторами сочетается исключительно восьмиступенчатая автоматическая коробка передач.

Самый популярный двигатель на этом внедорожнике — трехлитровый дизель. Однако именно он еще на машине первого поколения доставлял больше всего проблем. Дело в том, что у трехлитрового V6 есть одна конструктивная особенность — вкладыши коленчатого вала этого мотора без замков. После 120 000−150 000 км их нередко проворачивало, что приводило к поломке коленвала.

При этом двигатель не ремонтировался — дилеры меняли так называемый шорт-блок с новыми поршням, шатунами, вкладышами и коленчатым валом. Правда, официалы выкатывали счет за ремонт мотора около 1 200 000 рублей! Нет, это не опечатка. Если чинить агрегат в специализированных сервисах, то можно скинуть ценник до 500 000−700 000 «деревянных». На второй генерации Range Rover Sport трехлитровый турбодизель был модернизирован — вкладыши наконец-то обзавелись замками.

Бензиновые V6 — беспроблемные движки. Хотя и мелкие поломки, такие как, преждевременный выход из строя генератора, катушек и свечей зажигания, приводного ремня и цепи механизма газораспределения, все же встречаются. К слову, зафиксированы случаи, когда металлическая цепь после 50 000 км пробега растягивалась и на пятилитровом V8. Причем, стоимость моторных запчастей на английский внедорожник довольно высокая, да и за работу механики сервисов не стесняются выписывать отнюдь нескромные счета.

На Range Rover Sport устанавливается восьмиступенчатая автоматическая коробка передач ZF. Несмотря на громкое имя немецкого производителя, коробка тоже не лишена врожденных болячек. Иногда даже на скромных пробегах она внезапно переходит в аварийный режим. Как правило, это происходит из-за засорения фильтра, который меняется вместе с поддоном за 27 000 рублей. Если же АКП захандрила в момент езды на скоростях свыше 130 км/ч, попутно выходят из строя задний редуктор и полуоси. Хорошо, если это случалось в гарантийный период. В противном случае ремонт может потребовать до 120 000 рублей.

В ходовой части надо обратить особое внимание на пневмоэлементы, точнее на их резиновые уплотнения, которые рекомендуется очищать от грязи на каждом ТО. Если баллон начнет травить воздух, вскоре выйдет из строя компрессор (примерно 50 000 «целковых»).

После 100 000 км придется ремонтировать активные стабилизаторы поперечной устойчивости. Причем за это время владельцы «Спортов» уже дважды могут поменять передние ступичные подшипники — они обновляются в сборе со ступицей и стоят от 28 000 рублей за штуку. В общем, любо, но дорого.

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7 мая 2017
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