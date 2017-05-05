Подержанный Range Rover Sport: дорогое удовольствие

Если первое поколение «Спортов» зарекомендовало себя далеко не с самой лучшей стороны, то во втором издании этот автомобиль по конструкции стал заметно сложнее своего предшественника. Хорошо это или плохо сказалось на эксплуатационных качествах машины — выяснил портал «АвтоВзгляд».

Первый Range Rover Sport был построен на платформе Discovery 3 и в его основе лежала мощная лонжеронная рама. У машины второй генерации кузов — несущий. Он полностью изготовлен из алюминиевых сплавов, что позволило снизить массу внедорожника на внушительные 420 кг.

При этом автомобиль обзавелся множеством современных инновационных систем и устройств, таких как адаптивная пневматическая подвеска и активные стабилизаторы поперечной устойчивости, ставшие базовым оснащением для Range Rover Sport. Кроме того, ему достались всевозможные электронные «примочки» в виде продвинутой мультимедиа, функция бесключевого доступа в салон и прочие прелести, облегчающие жизнь владельцам британского «премиума».