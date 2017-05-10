Названы самые популярные подержанные автомобили

Согласно данным агентства «Автостат», в рейтинге самых популярных автомобилей в России в первом квартале победителем оказался Ford Focus, который был перепродан в количестве 28,1 тысяч штук, и это на 5% больше, чем за тот же период 2016 года. На второй строчке оказалась Toyota Corolla, разошедшаяся на вторичке тиражом 22,1 тысяч экземпляров — падение составило 1%. Замыкает тройку лидеров седан Toyota Camry — его приобрели 16,1 тысяч человек, и рост составил 7%.

В пятерку востребованных подержанных автомобилей вошли также Hyundai Solaris с 15,3 тысячами реализованных машин (+30%) и Chevrolet Niva, который предпочли 15,1 тысяч автовладельцев (-3%).

В десятке оказались непременный Renault Logan (14,9 тысяч шт.; +2%), старушка Daewoo Nexia (13,6 тысяч шт.; -6%), покинувший Россию Opel Astra (13,2 тысяч шт.; +9%), корейский бестселлер KIA Rio (12,9 тысяч шт.; +20%) и совсем не дешевый Volkswagen Passat (12,1 тысяч шт.; -2%).

Как уже писал портал «АвтоВзгляд», за январь-март рынок новых легковых машин вырос на 1% по сравнению с прошлым годом.