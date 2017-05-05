LADA Granta и пятерка самых востребованных недорогих хетчбэков

LADA Granta лифтбэк, от 414 200 рублей

Хотя главное преимущество любого тольяттинского изделия — это его цена, в этой категории поспорить с отечественным производителем могут и китайцу. Вот только по объемам продаж автомобили из Поднебесной никакие не конкуренты «Ладам». Первое место в нашем рейтинге занимает именно тольяттинская Granta в кузове лифтбэк. Ее берут небогатые автомобилисты, поэтому дизайн, эргономика, да и оснащенность вторичны. Но несмотря на это базовая версия — цена которой с конца прошлого года поднялась ровно на 10 000 рублей — не пользуется ажиотажным спросом. Более половины продаж приходится, как и раньше, на комплектацию «Норма» все с тем же допотопным восьмиклапанным 87-сильным двигателем и пятиступенчатой механической коробкой передач за 440 600 рублей — она также подорожала на десять тысяч.