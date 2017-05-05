LADA Granta и пятерка самых востребованных недорогих хетчбэков

Несмотря на такое пренебрежение хетчбэками, в России сегодня их продается около 30 моделей разных марок. В очередной раз портал «АвтоВзгляд» отобрал самые доступные машины, цена базовых версий которых не превышает 700 000 рублей. В обзоре учитываются только автомобили, которые официально продаются на российском рынке. Кроме того, поскольку руководство АВТОВАЗа упорно настаивает на том, что их LADA XRAY — кроссовер (что, по правде говоря, весьма сомнительно), то мы не включили в рейтинг как этот автомобиль, так и его брата-близнеца Renault Sandero Stepway.
LADA Granta лифтбэк, от 414 200 рублей
Хотя главное преимущество любого тольяттинского изделия — это его цена, в этой категории поспорить с отечественным производителем могут и китайцу. Вот только по объемам продаж автомобили из Поднебесной никакие не конкуренты «Ладам». Первое место в нашем рейтинге занимает именно тольяттинская Granta в кузове лифтбэк. Ее берут небогатые автомобилисты, поэтому дизайн, эргономика, да и оснащенность вторичны. Но несмотря на это базовая версия — цена которой с конца прошлого года поднялась ровно на 10 000 рублей — не пользуется ажиотажным спросом. Более половины продаж приходится, как и раньше, на комплектацию «Норма» все с тем же допотопным восьмиклапанным 87-сильным двигателем и пятиступенчатой механической коробкой передач за 440 600 рублей — она также подорожала на десять тысяч.
Skoda Rapid, от 599 000 рублей
До последнего времени базовая версия этого симпатичного и функционального автомобиля стоила 599 000 рублей, что на 14 тысяч дороже, чем полгода назад. А буквально на днях в продажу поступил уже обновленный Rapid по цене 604 000 целковых. Машина пользуется популярностью в России из-за хитрого кузова лифтбэк, который обладает тем немаловажным достоинством, что не сильно уступает по вместимости универсалу. Сам автомобиль при этом сохраняет весьма компактные габариты. Как и в конце прошлого года, почти половина покупателей предпочитает комплектацию Active. За такой автомобиль с базовым мотором и «механикой» платили 648 000 рублей — на 16 000 больше, чем в 2016-м. Обновленная машина потребует выложить уже 660 000 целковых.
KIA Rio, от 680 900 рублей
Поскольку корейский бестселлер Hyundai Solaris больше не продается в кузове хетчбэк, на третье место вышел его собрат по концерну KIA Rio. Эффектная внешность помогла автомобилю завоевать симпатии покупателей, хотя цена у него для корейского автомобиля не самая щадящая. Интересно, что с декабря базовая версия подешевела на 19 тысяч рублей. Год назад самой востребованной комплектацией пятидверки был базовый Comfort, затем повышенным спросом пользовался Luxe c более мощным 123-сильным мотором и «автоматом». Теперь рынок опять вернулся к более дешевому варианту. Кстати сказать, за «Люкс» придется выложить 770 900 рублей, то есть, на 9 тысяч меньше.
Datsun mi-DO, от 608 000 рублей
На четвертое место удалось прорваться бюджетному японскому бренду Datsun со своим mi-DO. По большому счету этот автомобиль представляет собой слегка перелицованный хетч LADA Kalina, однако он умудрился обогнать по продажам свой прототип. Базовая версия машины Trust I стоит 608 000 рублей. Именно она и является самой популярной — в версии с механической коробкой передач. Лишь немного ей уступает тот же Trust, только с «автоматом» по цене от 668 000 рублей. Впрочем, пока еще можно приобрести машины прошлого года выпуска, которые обойдутся на 6 тысяч дешевле.
Renault Sandero, от 489 900 рублей
Хетчбэк, построенный на базе седана Logan, в базе не блещет богатством оснащения: комплектация Access подразумевает 1,2-литровый двигатель, единственную водительскую подушку безопасности, ABS, Isofix, да дневные ходовые огни. Ее цена с конца года повысилась на 10 тысяч. Впрочем, российских потребителей самая дешевая версия не интересует — они предпочитают Confort с 1,6-литровым мотором и механической коробкой передач. В такой конфигурации автомобиль стоит 569 990 рублей и может похвастаться гораздо более солидным списком опций, хотя и тут нет столь необходимой большинству водителей штатной аудиосистемы.