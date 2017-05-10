Студенты «Бауманки» трудятся над прототипом родстера «Крым»

Как сообщает портал «Авто Юга», при разработке прототипа родстера «Крым» выпускники «Бауманки» используют в основном детали моделей LADA. В движение автомобиль приводится модернизированным ВАЗовским 110-сильным мотором, агрегатированным с пятиступенчатой «механикой», произведенной также на волжском заводе.

Когда будет налажено серийное производство «Крыма» пока не сообщается. Неизвестно также, на конвейер какого предприятия встанет модель. Однако предполагается, что разработчикам потребуется не менее двух лет на то, чтобы завершить работу над автомобилем, провести ряд дорожных испытаний и получить сертификат ОТТС.