Студенты «Бауманки» трудятся над прототипом родстера «Крым»

Фото: www.planetcarsz.com
Выпускники МГТУ им. Баумана, разработавшие концептуальный родстер «Крым», готовятся представить общественности прототип модели. Как сообщили участники проекта в социальных сетях, новый автомобиль будет максимально схож с будущей серийной версией.
Виктория Базылева

Как сообщает портал «Авто Юга», при разработке прототипа родстера «Крым» выпускники «Бауманки» используют в основном детали моделей LADA. В движение автомобиль приводится модернизированным ВАЗовским 110-сильным мотором, агрегатированным с пятиступенчатой «механикой», произведенной также на волжском заводе.

Когда будет налажено серийное производство «Крыма» пока не сообщается. Неизвестно также, на конвейер какого предприятия встанет модель. Однако предполагается, что разработчикам потребуется не менее двух лет на то, чтобы завершить работу над автомобилем, провести ряд дорожных испытаний и получить сертификат ОТТС.

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10 мая 2017
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