АВТОВАЗ испытал седан Vesta с 350-сильным мотором

— Первые тесты — это всегда волнительный момент. Они подводят итоги нашей многомесячной работы. Очень важно, чтобы во время первого выезда машины на трассу не было никаких проблем, и в этом плане новая Vesta TCR не подвела. Нам еще предстоит пробовать различные настройки, учитывая пожелания гонщиков и конфигурации трасс Российской серии кольцевых гонок. Но уже сейчас радует то, что на первых же тестах машина не преподносила никаких «сюрпризов, — сказал главный конструктор проекта Алексей Соколов.

3 мая одна из двух LADA Vesta TCR, окрашенных в желтый цвет, проехала свои первые километры на испытательном полигоне АВТОВАЗа, который находится в селе Сосновка. Разработчики тестировали автомобиль, проверяя его готовность к первым стартам в Российской серии кольцевых гонок.

Новая Vesta TCR построена с учетом требований международного класса TCR International Series. В движение переднеприводный автомобиль приводит двухлитровый турбодвигатель мощностью в 350 л.с. В Российской серии кольцевых гонок Vesta TCR посоревнуется в самом престижном классе «Туринг». Соперниками гонщиков тольяттинской команды станут спортсмены, выступающие за SEAT и Audi.