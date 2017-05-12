Bentley выпустит машины для веганов

— Мы не можем продавать животносодержащий продукт, такой как автомобиль Bentley, на отделку которого было потрачено около 20 шкур животных, кому-то, кто придерживается веганства, — сказал Зилаф. Он пояснил, что представители Bentley разговаривали с клиентами компании в Калифорнии, и те, как оказалось, крайне заинтересованы в том, чтобы производитель начал выпускать «веганские» машины.

В качестве альтернативного материала отделки интерьера, как отметил главный дизайнер Bentley, могут использоваться белковые структуры, «кожа» из грибов или из медуз. Однако при этом даже ориентировочные даты выхода таких автомобилей Зилаф называть не стал.