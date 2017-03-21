В России насчитывается 10 000 люксовых автомобилей

Как сообщает агенство «Автостат», на начало нынешнего года количество машин Bentley на российских дорогах достигло 3500 единиц. На втором месте расположился Maybach c 1800 зарегистрированными автомобилями. Почти в два раза реже российские автолюбители выбирают Rolls-Royce — в начале года в нашей стране насчитывалось около тысячи машин.

Также на дорогах России можно встретить без малого тысячу Maserati, почти 700 Ferrari, около четырехсот Aston Martin и 234 Lamborghini. Помимо них в российском автопарке числятся даже Bugatti.

Отмечается, что 5500 люксовых автомобилей, то есть больше половины, «прописаны» в Москве. При этом в Санкт-Петербурге, который по количеству зарегистрированных машин стал вторым, поставлено на учет лишь 900 машин, а в Подмосковье — 800 экземпляров.