BMW M5 обзавелась полным приводом xDrive

Фото: BMW
Подразделение BMW M выводит на рынок шестое поколение спортивного седана 5-й серии. Как сообщают представители компании, новинка появится в продаже уже в нынешнем году.
Виктория Базылева

Пожалуй, основное отличие нового BMW M5 от предшественника заключается в том, что баварцы оснастили седан системой полного привода xDrive. Теперь покупатели могут выбрать между классической заднеприводной модификацией и версией, где ведущими являются все четыре колеса.

Под капотом новой «заряженной пятерки» трудится 4,4-литровый V8 с фирменным двойным турбонаддувом TwinPower Turbo мощностью до 630 л.с. Мотор агрегатируется со спортивной восьмиступенчатой коробкой передач M Steptronic с функцией ручного переключения передач.

Фото: BMW

Отметим и тот момент, что полноприводный BMW M5 укомплектован системой динамического контроля курсовой устойчивости DSC, доступной в трех режимах: 4WD, 4WD Sport и 2WD. Водитель может самостоятельно выбирать необходимую конфигурацию в зависимости от дорожных условий.

Как портал «АвтоВзгляд» уже писал ранее, новый BMW M5 дебютирует в конце нынешнего года. В нашей же стране новинка появится спустя несколько месяцев после европейской премьеры. Напомним, что на сегодняшний день нынешняя генерация модели продается в России по цене от 5 490 000 рублей.

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17 мая 2017
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