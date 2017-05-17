BMW M5 обзавелась полным приводом xDrive

Пожалуй, основное отличие нового BMW M5 от предшественника заключается в том, что баварцы оснастили седан системой полного привода xDrive. Теперь покупатели могут выбрать между классической заднеприводной модификацией и версией, где ведущими являются все четыре колеса.

Под капотом новой «заряженной пятерки» трудится 4,4-литровый V8 с фирменным двойным турбонаддувом TwinPower Turbo мощностью до 630 л.с. Мотор агрегатируется со спортивной восьмиступенчатой коробкой передач M Steptronic с функцией ручного переключения передач.