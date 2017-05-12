Как не сесть на 15 суток за нарушение ПДД

MВД
Считается, что лишение «прав» — самое серьезное наказание для водителя. При этом в тени почему-то остается такое наказание как административный арест на срок до 15 суток.
Максим Строкер

Считается, что для того, чтобы «сесть на сутки» надо отчебучить нечто серьезное, типа повторной пьянки за рулем. Отчасти это так. Но под административным арестом можно оказаться и не будучи «отморозком». Достаточно, например, не оплачивать длительное время несколько штрафов за несколько выездов на полосу общественного транспорта. Если фактически проживаешь не по месту официальной регистрации, то ты и знать не будешь, что тебе приходят извещения. Через годик-другой подобного незнания вполне можно оказаться в суде, где тебя как злостного неплательщика отправят под административный арест.

Точно также под угрозой «суток» можно совершенно неожиданно оказаться после мелкого ДТП, когда виновник прямо на месте отдает сколько-то тысяч рублей в качестве компенсации пострадавшему и, получив устные заверения, что претензий к нему нет, радостно уезжает. А коварный пострадавший, желая получить компенсацию еще и со страховой компании, остается на месте и через некоторое время вызывает полицию, заявляя ей, что виновник якобы сбежал с места ДТП. В результате, последнему будет грозить как лишение «прав», так и «15 суток» — в соответствии с частью 2 статьи 12.27 КоАП.

Но «на сладкое» у дорожной (и не только) полиции с недавних пор появилась замечательная «дубинка» — часть 1 статьи 19.3 КоАП «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции». Она подразумевает, как уже писал портал «АвтоВзглдяд», в том числе и административный арест на 15 суток.

vmichurinske.ru

Ее прелесть в том, что требование сотрудника может, как потом выяснится, оказаться абсолютно беззаконным. А за его невыполнение гражданина отправят «отдохнуть» на нары прямо не сходя с места. Обычно проклятого нарушителя доставляют в отделение полиции, и уже на следующий день мировой суд «упаковывает» бедолагу на 15 суток административного ареста. И иди потом доказывай в других судах, что требование гаишника на самом деле было беззаконным. Тем более, что способы организовать подобное «развлечение» обычному гражданину у профессионала от ДПС всегда найдутся. Тем более, что водители частенько сами «подставляются». Классическим можно назвать случай, произошедший в столице несколько месяцев назад.

Тогда сотрудники ДПС остановили машину с нарушением тонировки стекол. И «законно потребовали» от водителя немедленно устранить непорядок. Последний то ли не смог моментально исполнить поступивший приказ, то ли захотел сделать это на СТО. В результате оказался на нарах. Известны случаи, когда гайцы отстраняли от управления водителей на трассе, если служивым казалось, что водитель плохо себя чувствует. И грозили в случае невыполнения этого предписания арестовать «больного». Поэтому, чтобы внезапно не оказаться в спецучреждении, имеет смысл отслеживать поступление штрафных квитанций в ваш адрес, оформлять любую аварию с участием сотрудников ГИБДД и не давать им поводов «докопаться на ровном месте».

штрафы, КоАП, ГИБДД
12 мая 2017
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