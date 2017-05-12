Как не сесть на 15 суток за нарушение ПДД

Считается, что для того, чтобы «сесть на сутки» надо отчебучить нечто серьезное, типа повторной пьянки за рулем. Отчасти это так. Но под административным арестом можно оказаться и не будучи «отморозком». Достаточно, например, не оплачивать длительное время несколько штрафов за несколько выездов на полосу общественного транспорта. Если фактически проживаешь не по месту официальной регистрации, то ты и знать не будешь, что тебе приходят извещения. Через годик-другой подобного незнания вполне можно оказаться в суде, где тебя как злостного неплательщика отправят под административный арест.

Точно также под угрозой «суток» можно совершенно неожиданно оказаться после мелкого ДТП, когда виновник прямо на месте отдает сколько-то тысяч рублей в качестве компенсации пострадавшему и, получив устные заверения, что претензий к нему нет, радостно уезжает. А коварный пострадавший, желая получить компенсацию еще и со страховой компании, остается на месте и через некоторое время вызывает полицию, заявляя ей, что виновник якобы сбежал с места ДТП. В результате, последнему будет грозить как лишение «прав», так и «15 суток» — в соответствии с частью 2 статьи 12.27 КоАП.

Но «на сладкое» у дорожной (и не только) полиции с недавних пор появилась замечательная «дубинка» — часть 1 статьи 19.3 КоАП «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции». Она подразумевает, как уже писал портал «АвтоВзглдяд», в том числе и административный арест на 15 суток.