ГИБДД расставляет новые ловушки на дорогах

Судьи в массе своей используют пресловутое «Правило НОНДС»: мол, нет оснований не доверять сотруднику ГИБДД, в то время как все свидетельства в пользу водителя расценивают как попытку последнего уйти от ответственности. При этом компетенция судейского сообщества в вопросах дорожного движения невероятно низка и повышать ее судьи не стремятся. А депутаты и чиновники, в свою очередь, не спешат «расшить» узкие места ими же принятых законов и подзаконных актов, еще больше провоцируя и гаишников, и судей на откровенный беспредел. А к каким страшным последствиям все это приводит, мы видим в сюжете, снятом программой «Минтранс» канала РенТВ.
Попробуем прокомментировать увиденное. Про «пьянку за рулем», в которой гаишники все чаще обвиняют граждан, выпивающих в припаркованных авто, а не управляющих им, даже говорить не хочется. Когда машина не едет, а стоит с выключенным двигателем на стоянке, на обочине, у тротуара, водитель волен делать в ней и с ней все, что не противоречит законам — выпивать, говорить по телефону; общаться с ребенком, не сажая его в детское кресло; вытащить из багажника аптечку и огнетушитель вкупе со знаком аварийной остановки. И даже снять регистрационные знаки. И все потому, что он в данный конкретный момент является не участником дорожного движения (не управляет транспортным средством, не принимает непосредственное участие в процессе движения), а просто автовладельцем. И волен распоряжаться своей собственностью, как угодно. В худшем случае его можно наказать за распитие спиртных напитков в общественном месте, но это уже прерогатива совсем других полицейских служб.
И уже полный произвол мы наблюдаем в истории с арестом и лишением «прав» законопослушного водителя, являющегося на свою беду лишь полным тезкой настоящего «лишенца».
И тут, на наш взгляд, речь идет уже не о дырах в законе, а о полной некомпетентности сотрудников ГИБДД и судей. Досконально установить личность первого и понять, что он не второй, при нынешнем уровне развития и взаимопроникновения самых разных полицейских баз данных и коммуникационных технологий, дело — даже в самом плохом варианте — максимум 30-и минут. Беда тут в другом — в полной безнаказанности и полицейских, и судей, допустивших подобное. Но законов, которые бы жестко ограничивали подобное беззаконие и жестко карали за него, даже в проектах не существует.
Ну, а гражданам, попавших в ситуацию женщины, которая попала в аварию, везя в машине по всем правилам пристегнутого ребенка и чуть не поплатилась за это тюремным заключением, мы бы рекомендовали как можно тщательнее следить за всеми процессуальными действиями и представителей полиции, и врачебного сообщества. В том числе и ничего не писать под диктовку первых, а как можно подробнее излагать ситуацию своими словами, и только со своей точки зрения. Точно так же нам не понятно, как мать могла позволить осматривать дитя без своего участия. То есть в этом случае, увы, мы можем говорить не о дырах в законе, а о прорехах в правовой грамотности россиян, которые они, к большому сожалению, начинают штопать, только когда их жареный петух клюнет.