ГИБДД расставляет новые ловушки на дорогах

Попробуем прокомментировать увиденное. Про «пьянку за рулем», в которой гаишники все чаще обвиняют граждан, выпивающих в припаркованных авто, а не управляющих им, даже говорить не хочется. Когда машина не едет, а стоит с выключенным двигателем на стоянке, на обочине, у тротуара, водитель волен делать в ней и с ней все, что не противоречит законам — выпивать, говорить по телефону; общаться с ребенком, не сажая его в детское кресло; вытащить из багажника аптечку и огнетушитель вкупе со знаком аварийной остановки. И даже снять регистрационные знаки. И все потому, что он в данный конкретный момент является не участником дорожного движения (не управляет транспортным средством, не принимает непосредственное участие в процессе движения), а просто автовладельцем. И волен распоряжаться своей собственностью, как угодно. В худшем случае его можно наказать за распитие спиртных напитков в общественном месте, но это уже прерогатива совсем других полицейских служб.

И уже полный произвол мы наблюдаем в истории с арестом и лишением «прав» законопослушного водителя, являющегося на свою беду лишь полным тезкой настоящего «лишенца».