Вслед за Россией концерн General Motors покидает Индию и Южную Африку

Представители GM заявили, что реструктуризация только во втором квартале этого года потребует 500 млн. долларов. Кроме того, отменяется большая часть инвестиций в размере 1 млрд долларов, запланированных на строительство новой линии по производству недорогих автомобилей в Индии.

Президент GM Дэн Амманн сообщил в своем интервью агентству Reuters, что предпринятые шаги по реструктуризации глобального бизнеса уже позволили сосредоточить финансы и технические разработки для расширения мощностей компании в Китае и на Североамериканском рынке, где «Генеральные моторы» рассчитывают на серьезный успех своих пикапов и кроссоверов.

Вслед за своим главным конкурентом — Ford — концерн GM сталкивается с тем, что конкурировать на развивающихся рынках становится все более дорогостоящим занятием: в прошлом году ему удалось продать всего 49 000 автомобилей в Индии и Южной Африке. Поэтому в текущем году General Motors планирует прекратить продажу автомобилей марки Chevrolet и продать свой южноафриканский завод японской Isuzu Motors. Что касается регионов, которые считаются перспективными, то в их число входят Латинская Америка, Мексика и Китай.

Портал «АвтоВзгляд» уже писал о том, что недавно GM продал принадлежавший ему бренд Opel французскому альянсу PSA.