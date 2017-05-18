Вслед за Россией концерн General Motors покидает Индию и Южную Африку

Фото: asiabizz.com
Концерн General Motors планирует прекратить продажи автомобилей в Индии, и Южной Африке. Эти шаги предпринимаются в соответствии с новой стратегией по сосредоточению финансов и технических разработок на меньшем количестве более прибыльных рынков.
Эдуард Раскин

Представители GM заявили, что реструктуризация только во втором квартале этого года потребует 500 млн. долларов. Кроме того, отменяется большая часть инвестиций в размере 1 млрд долларов, запланированных на строительство новой линии по производству недорогих автомобилей в Индии.

Президент GM Дэн Амманн сообщил в своем интервью агентству Reuters, что предпринятые шаги по реструктуризации глобального бизнеса уже позволили сосредоточить финансы и технические разработки для расширения мощностей компании в Китае и на Североамериканском рынке, где «Генеральные моторы» рассчитывают на серьезный успех своих пикапов и кроссоверов.

Вслед за своим главным конкурентом — Ford — концерн GM сталкивается с тем, что конкурировать на развивающихся рынках становится все более дорогостоящим занятием: в прошлом году ему удалось продать всего 49 000 автомобилей в Индии и Южной Африке. Поэтому в текущем году General Motors планирует прекратить продажу автомобилей марки Chevrolet и продать свой южноафриканский завод японской Isuzu Motors. Что касается регионов, которые считаются перспективными, то в их число входят Латинская Америка, Мексика и Китай.

Портал «АвтоВзгляд» уже писал о том, что недавно GM продал принадлежавший ему бренд Opel французскому альянсу PSA.

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18 мая 2017
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