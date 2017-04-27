10 самых популярных кроссоверов в России

Фото: autoexpress.co.uk
По итогам продаж легковых автомобилей за январь-март 2017 года, подведенным Ассоциацией европейского бизнеса (АЕБ), портал «АвтоВзгляд» определил десятку наиболее востребованных в нашей стране кроссоверов, подкорректировав недостоверную информацию, распространяемую некоторыми автомобильными средствами массовой информации.
Вадим Устинов

Первое место, как было понятно заранее, заняла Hyundai Creta, которую приобрели 11 345 наших соотечественников. За ней следует прежний лидер класса Renault Duster, реализованный в количестве 8601 экземпляр. Toyota RAV4, сумевшая навязать французу нелегкую борьбу, оказалась на третьем месте с объемом продаж в 7126 штук. Тройка победителей уступила своим собственным результатам прошлого года — за исключением «Креты», которая в первом квартале 2016-го в России еще не продавалась.

На четвертой строке рейтинга разместилась LADA XRAY. Вообще-то, мы не считаем ее кроссовером, поскольку по сути она является хетчбэком с высоким клиренсом. Однако производитель упорно именует этот автомобиль именно кроссом. Что ж, пусть будет так — псевдокроссоверов XRAY было продано немало — 6718 экземпляров. Пропускаем следующих далее двух внедорожников — Chevrolet Niva и LADA 4×4, и обнаруживаем, что пятым стал Renault Kaptur — эту модель предпочли 6006 человек.

Фото: Hyundai

Шестую позицию занял Nissan X-Trail, разошедшийся в количестве 5606 штук. За ним с небольшим отрывом идет KIA Sportage — 5145 проданных машин. На восьмое место вышел Nissan Qashqai, приобрести который решились 5058 человек.

Среди замыкающих призовую десятку отрывы минимальны — девятым оказался Volkswagen Tiguan с 5047 автомобилями, а десятым — Mitsubishi Outlander, сумевший привлечь внимание 3842 покупателей.

Объемы продаж перечисленных десяти моделей в первом квартале 2017 года увеличились по сравнению с тем же периодом прошлого года на 61%. Правда, такому росту они обязаны главным образом тому, что в начале 2016-го не продавались Creta и Kaptur, а XRAY только-только поступил в феврале в салоны дилеров.

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27 апреля 2017
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