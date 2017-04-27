10 самых популярных кроссоверов в России

Первое место, как было понятно заранее, заняла Hyundai Creta, которую приобрели 11 345 наших соотечественников. За ней следует прежний лидер класса Renault Duster, реализованный в количестве 8601 экземпляр. Toyota RAV4, сумевшая навязать французу нелегкую борьбу, оказалась на третьем месте с объемом продаж в 7126 штук. Тройка победителей уступила своим собственным результатам прошлого года — за исключением «Креты», которая в первом квартале 2016-го в России еще не продавалась.

На четвертой строке рейтинга разместилась LADA XRAY. Вообще-то, мы не считаем ее кроссовером, поскольку по сути она является хетчбэком с высоким клиренсом. Однако производитель упорно именует этот автомобиль именно кроссом. Что ж, пусть будет так — псевдокроссоверов XRAY было продано немало — 6718 экземпляров. Пропускаем следующих далее двух внедорожников — Chevrolet Niva и LADA 4×4, и обнаруживаем, что пятым стал Renault Kaptur — эту модель предпочли 6006 человек.