Chevrolet Tahoe: искушение роскошью

Искушение этой четырехколесной роскошной штучкой столь велико, что, отрицая развод, дележку имущества и пугаясь детских слез, как крайнюю меру сохранения семьи и собственного психического здоровья подумываю о долговой яме в виде автокредита. А занимать придется много, если учесть, что в комплектации LTZ автомобиль при текущих акциях-скидках стоит со всеми наворотами около 4 100 000 рублей. Можно, конечно, рассмотреть и вариант LT (примерно 3 200 000 «деревянных»), но падая в финансовую бездну, какая разница, сколько в итоге будешь вечно должен банку, да так никогда и не отдашь? Зато пожадничав 900 000 «штук», лишишься таких вкусных опций, что все безрассудство потеряет смысл. Так что при таких раскладах — к черту экономию!
И ведь вот, что странно. Не фанатея ни от одной марки и модели автомобиля, от Chevrolet Tahoe млею, только увидев его в потоке. А уж подойдя ближе, а затем садясь за руль, впадаю чуть ли не в оргаистический транс, близкий к экстазу. Хотя, казалось бы, с чего? Нет, понятно, что в своем четвертом поколении он фантастически прибавил и в брутальности, и одновременнно — да, так бывает — в изысканности. При этом автомобиль стал невероятно сексуальным (как квазимодистые Челентано и Депардье, уставшие от внимания дам уже в первой своей половой пятилетке).