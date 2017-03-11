Chevrolet Tahoe: искушение роскошью

И это не я вам говорю, а женщины, которые до того, как автор этих строк прокатил их на «Тахо», видели в нем лишь интересного собеседника. Пришлось даже пожалеть, что в нынешнем своем обличье машина появилась в России только в 2015 году и на редакционные тесты попадала в различных конфигурациях всего три раза…

Ну да Бог с ними, с прелестницами, падкими до всего блестящего, шикарного и дорогого. Меня то одним — пусть и от модного портного — костюмом не купишь. А чем же тогда?

Ну да, внутренне содержание этого большого внедорожника под стать внешнему виду. Пространства в салоне — как в той однокомнатной квартире, что, может быть, мне и придется все-таки взять. Вот только сумею ли отдекорировать ее так, как это сделали дизайнеры Tahoe? Отменной, нарочито грубоватой выделки коже по всему периметру, качественному пластику и лаконичным вставкам из дерева могут позавидовать не только японские конкуренты, но и самые фешенебельные клубы, отели и гостиные средней руки олигархов.

И все это интерьерное богатство сплетено в единое целое столь элегантным образом, что не остается сомнений ни в премиальности самой машины, ни ее владельца. Особенно если учесть обилие вешалок, подстаканников, полочек и ниш для разных дорожных безделушек, а также розеток и портов для подзарядок любых гаджетов. Кстати сказать, в моей еще не проданной «трешке» их не многим больше, а уж о беспроводном устройстве для зарядки смартфона в ней и речи не идет. Венчают картину холодильник, акустическая система от Bose и потолочный DVD-плеер. Вам мало?