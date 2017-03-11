Chevrolet Tahoe: искушение роскошью

Фото автора и компании General Motors
Только наличие жены, троих малолетних детей и домашней крысы мешает вашему корреспонденту плюнуть на все и разменять свою малогабаритную «трешку» близ Третьего транспортного кольца на «однушку» в ближнем Подмосковье и… Chevrolet Tahoe. А затем послать к черту опостылевший офис, и вместе с «американцем» промотать оставшиеся деньги в путешествиях по миру, вызывая завистливое уважение европейцев, жирующих в Каннах, и уважительную зависть соотечественников, балансирующих на грани выживания в труднодоступных деревеньках Зауралья.
Александр Ростарчук

Искушение этой четырехколесной роскошной штучкой столь велико, что, отрицая развод, дележку имущества и пугаясь детских слез, как крайнюю меру сохранения семьи и собственного психического здоровья подумываю о долговой яме в виде автокредита. А занимать придется много, если учесть, что в комплектации LTZ автомобиль при текущих акциях-скидках стоит со всеми наворотами около 4 100 000 рублей. Можно, конечно, рассмотреть и вариант LT (примерно 3 200 000 «деревянных»), но падая в финансовую бездну, какая разница, сколько в итоге будешь вечно должен банку, да так никогда и не отдашь? Зато пожадничав 900 000 «штук», лишишься таких вкусных опций, что все безрассудство потеряет смысл. Так что при таких раскладах — к черту экономию!

И ведь вот, что странно. Не фанатея ни от одной марки и модели автомобиля, от Chevrolet Tahoe млею, только увидев его в потоке. А уж подойдя ближе, а затем садясь за руль, впадаю чуть ли не в оргаистический транс, близкий к экстазу. Хотя, казалось бы, с чего? Нет, понятно, что в своем четвертом поколении он фантастически прибавил и в брутальности, и одновременнно — да, так бывает — в изысканности. При этом автомобиль стал невероятно сексуальным (как квазимодистые Челентано и Депардье, уставшие от внимания дам уже в первой своей половой пятилетке).

И это не я вам говорю, а женщины, которые до того, как автор этих строк прокатил их на «Тахо», видели в нем лишь интересного собеседника. Пришлось даже пожалеть, что в нынешнем своем обличье машина появилась в России только в 2015 году и на редакционные тесты попадала в различных конфигурациях всего три раза…

Ну да Бог с ними, с прелестницами, падкими до всего блестящего, шикарного и дорогого. Меня то одним — пусть и от модного портного — костюмом не купишь. А чем же тогда?

Ну да, внутренне содержание этого большого внедорожника под стать внешнему виду. Пространства в салоне — как в той однокомнатной квартире, что, может быть, мне и придется все-таки взять. Вот только сумею ли отдекорировать ее так, как это сделали дизайнеры Tahoe? Отменной, нарочито грубоватой выделки коже по всему периметру, качественному пластику и лаконичным вставкам из дерева могут позавидовать не только японские конкуренты, но и самые фешенебельные клубы, отели и гостиные средней руки олигархов.

И все это интерьерное богатство сплетено в единое целое столь элегантным образом, что не остается сомнений ни в премиальности самой машины, ни ее владельца. Особенно если учесть обилие вешалок, подстаканников, полочек и ниш для разных дорожных безделушек, а также розеток и портов для подзарядок любых гаджетов. Кстати сказать, в моей еще не проданной «трешке» их не многим больше, а уж о беспроводном устройстве для зарядки смартфона в ней и речи не идет. Венчают картину холодильник, акустическая система от Bose и потолочный DVD-плеер. Вам мало?

Тогда синхронизируйте свой «айфон» с мультимедийной системой автомобиля посредством Apple CarPlay и получайте всю необходимую информацию через большой 8-дюймовый сенсорный экран (тыкать пальцами необязательно, процессами можно управлять голосом). Понятно, что при всем этом изобилии про климатическую составляющую, как и про настройки кресел под анатомические нюансы каждого седока, если речь идет о модификации с двумя «капитанскими» сиденьями во втором ряду, говорить, как о само собой разумеющемся, не приходится (про третий ряд вежливо промолчим, да и сажать туда никого не будем, чтобы не превращать барские хоромы в коммуналку).

И, думаю, большинство читателей согласиться, что машина укомплектована недурно. Но вот достаточно ли этого для того, чтобы клясться ей в вечной любви, да еще под угрозой полного банкротства? Особенно если учесть, что подобными «плюшками» могут сегодня похвастать многие представители лакшери-сегмента.

Конечно — нет, хотя любовь, как известно, зла. Но ведь нельзя забывать, что в чрезвычайно узком сегменте рамных внедорожников подобными наворотами — собранными здесь и сейчас — похвастать сегодня никто, кроме Tahoe, по большому счету, не может. А ведь этот плейбой со всеми своими миллионерскими замашками — настоящий, в хорошем смысле этого слова, проходимец. Который, даже несмотря на свои 3300 кг веса и 200 мм дорожного просвета, способен успешно штурмовать тяжелое бездорожье — межосевой и задний дифференциалы плюс двухступенчатая раздатка ему в помощь. Как и безумная тяга, в которой, учитывая характеристики мотора (объем — 6,2 литра, мощность — 409 л.с., максимальный крутящий момент — 610 «ньютонов»), не придет в голову сомневаться даже самому прожженному скептику.

Понятно, что по раскисшему весеннему до неприличия полю этот мастодонт не пройдет, но практически все остальные внедорожные упражнения ему по плечу (подробнее об оффроудных способностях машины вы можете прочесть здесь). А уж в том, что этот роскошный автомобиль недооценен в России как полноправный член «Клуба 4×4» — не его вина.

Что же касается «трассовых» и городских нюансов эксплуатации «американца», то здесь, как мне кажется, все, беря во внимание приведенные выше характеристики силового агрегата, очевидно. В первом случае он может как вальяжно «бубнить» на скорости 90 км/ч на адаптивном круиз-контроле с системами предотвращения столкновений и автоматического торможения, так и совершать очень рискованные обгоны, выстреливая (с поправкой на буквально секундное раздумье) как из пушки. В городе, несмотря на свои габариты — длина более 5 м, ширина около 2 м — управлять им не сложнее, чем компактным кроссовером. Этому способствует и очень точное, я бы даже сказал — острое, рулевое управление, и продвинутая (фактически, круговая) система контроля слепых зон.

…Так что испытание роскошью я, скорее всего, не пройду. То есть куплю эту машину, чего бы это ни стоило.

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12 марта 2017
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