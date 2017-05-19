АВТОВАЗ подтвердил, что LADA Vesta получит вариатор

Российские СМИ сообщают о том, что АВТОВАЗ уже приступил к установке CVT производства Renault-Nissan на LADA Vesta в кузовах седан и универсал (который, к слову сказать, еще не встал на конвейер). Называются даже конкретные даты: по информации некоторых источников, выпуск машин с вариаторами наладят в начале следующего года.

Впрочем, эта информация не совсем корректна. Тольяттинцы действительно думают о том, чтобы помимо механической и роботизированной коробок устанавливать на «Весту» еще и вариатор. Однако пока никаких подробностей в АВТОВАЗе не сообщают:

– Компания рассматривает в качестве альтернативы возможность установки бесступенчатого вариатора на LADA Vesta. Однако никаких подробностей и сроков пока нет, — рассказал порталу «АвтоВзгляд» официальный представитель ПАО АВТОВАЗ Сергей Ильинский.