Центробанк обвинил страховщиков в саботаже e-ОСАГО

autoinsur.co.uk
Массовым продажам электронного ОСАГО препятствует патологическое нежелание страховщиков выполнять требование закона и продавать полисы всем желающим. ЦБ выяснил, как страховые избегают продаж полисов ОСА ЦБ выяснил, как страховые избегают продаж полисов ОСАГО через интернет
Алексей Батушенко

Здравая идея электронного ОСАГО, то есть возможности покупки полиса через интернет, втихаря торпедируется страховыми компаниями. Это фактически признал даже регулятор страхового рынка — Центробанк. Так, заместитель председателя ЦБ Владимир Чистюхин в ходе Петербургского международного юридического форума заявил ТАСС следующее: «ЦБ завершил проверку продаж электронных полисов ОСАГО двенадцатью крупнейшими страховщиками. У каждой компании были выявлены нарушения… Например, страховщики требуют оплату только определенными платежными способами. Или же система отсекает новых клиентов для компании, то есть тех, кого нет в базе. Также есть отсечка и по возрасту. Я думаю, что причина — в специальной настройке серверов страховщиков».

Г-н Чистюхин, скорее всего, просто не стал вдаваться в подробности. На самом деле многие страховые компании, по данным портала «АвтоВзгляд», «фильтровали» клиентов в сфере ОСАГО задолго до появления так называемого e-ОСАГО, в том числе и с применением IT-технологий. Это только самые и росгосстрашные монополисты страхового рынка России до последнего времени действовали топорно, если не сказать тупо: продавали в единственном на весь райцентр офисе по паре полисов в день. Из-за этого автолюбителям в регионах страны приходилось неделями и месяцами стоять в живых очередях у дверей этих контор. Более продвинутые игроки страхового рынка поступали умнее — они соответствующим образом модернизировали свою офисные программы и электронную клиентскую базу.

insurancehotline.com

Это работало примерно так: приходит желающий купить полис ОСАГО в офис, сотрудник начинает вводить в электронную систему данные гражданина и его авто. Если человек слишком, по мнению программы, молод (или стар), а машина черезчур пожилая, либо угоняемой марки, либо принадлежит юрлицу, или что-то там с ней «не так», на экран агентского компьютера выскакивало сообщение об ошибке. Вот видите, — зависла железяка, притворно вздыхал при этом сотрудник СК, и невыгодный компании клиент отправлялся восвояси. Что-то подобное, судя по всему, теперь практикуют теперь большинство «игроков страхового рынка» — только «в интернете». Ну недоволен страховщиками Центробанк, и что дальше, спросите вы?

О, он может оштрафовать провинившуюся страховую компанию. Аж на 20 000 рублей за каждый доказанный случай отказа в продаже электронного полиса. Но не более 200 000 рублей в месяц. О столь мизерном размере возможных санкций позаботился в свое время Российский союз автостраховщиков (РСА). Что такое 2,4 млн. рублей штрафов в год (и это в самом худшем случае) для страховой компании из ТОП-10, которая оперирует миллиардами рублей в год только на рынке ОСАГО? Копейки! Это означает, что электронное ОСАГО в России так и останется доступным лишь для минимального числа автовладельцев — какие бы победные реляции на этот счет не издавал бы РСА.

ОСАГО, страховые выплаты, РСА - Российский Союз Автостраховщиков, полис страхования
18 мая 2017
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