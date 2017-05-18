Центробанк обвинил страховщиков в саботаже e-ОСАГО

Здравая идея электронного ОСАГО, то есть возможности покупки полиса через интернет, втихаря торпедируется страховыми компаниями. Это фактически признал даже регулятор страхового рынка — Центробанк. Так, заместитель председателя ЦБ Владимир Чистюхин в ходе Петербургского международного юридического форума заявил ТАСС следующее: «ЦБ завершил проверку продаж электронных полисов ОСАГО двенадцатью крупнейшими страховщиками. У каждой компании были выявлены нарушения… Например, страховщики требуют оплату только определенными платежными способами. Или же система отсекает новых клиентов для компании, то есть тех, кого нет в базе. Также есть отсечка и по возрасту. Я думаю, что причина — в специальной настройке серверов страховщиков».

Г-н Чистюхин, скорее всего, просто не стал вдаваться в подробности. На самом деле многие страховые компании, по данным портала «АвтоВзгляд», «фильтровали» клиентов в сфере ОСАГО задолго до появления так называемого e-ОСАГО, в том числе и с применением IT-технологий. Это только самые и росгосстрашные монополисты страхового рынка России до последнего времени действовали топорно, если не сказать тупо: продавали в единственном на весь райцентр офисе по паре полисов в день. Из-за этого автолюбителям в регионах страны приходилось неделями и месяцами стоять в живых очередях у дверей этих контор. Более продвинутые игроки страхового рынка поступали умнее — они соответствующим образом модернизировали свою офисные программы и электронную клиентскую базу.