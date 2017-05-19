Владельцы Ford Transit могут не бояться штрафов

У официальных дилеров Ford уже появились новые версии «Транзитов» — цельнометаллический фургон, модификация с короткой базой, бортовой платформой и одинарной кабиной.Все автомобили оснащены 2,2-литровым 125-сильным TDi, безальтернативно сопряженным с шестиступенчатой механической коробкой передач.

Напомним, что грузовым автомобилям полной массой более 2,5 тонн движение в некоторых округах столицы запрещено. Съезд с улиц, относящиеся к так называемому «грузовому каркасу», при отсутствии специального разрешения карается штрафом в размере 5000 рублей.