В России начались продажи Ford Transit и Torneo Custom

Модели семейства Custom с низкой крышей и короткой базой располагают системой экстренного реагирования «ЭРА-ГЛОНАСС» и зимним пакетом уже в базовой комплектации. Фордовцы позаботились о безопасности водителя и пассажиров, оснастив автомобили системами курсовой устойчивости ESP и защиты от опрокидования, ABS с электронным распределением тормозных усилий, ассистентом при экстренном торможении и фронтальными подушками безопасности.
В шоу-румах официальных дилеров Ford появились первые коммерческие Transit и Torneo Custom. Основные особенности вернувшихся в Россию автомобилей заключаются разве что в их габаритах и ценниках.
Transit Custom приводится в движение 2,2-литровым Duratorq TDCI мощностью 100 или 125 л.с., агрегатированным с шестиступенчатой механической коробкой передач. А Torneo Custom комплектуется безальтернативно 125-сильным двигателем объемом в 2,2 литра и шестидиапазонной «механикой».
— Возвращение моделей расширило ряд коммерческих автомобилей Ford, и в дальнейшем позволит укрепить позиции бренда в сегменте легких коммерческих автомобилей на российском рынке, — рассказали представители компании порталу «АвтоВзгляд».
Отметим, что новый «Транзит» можно приобрести от 1 609 000 рублей, в то время как «Торнео» обойдется как минимум в 2 101 000 рублей.
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