В России начались продажи Ford Transit и Torneo Custom

Transit Custom приводится в движение 2,2-литровым Duratorq TDCI мощностью 100 или 125 л.с., агрегатированным с шестиступенчатой механической коробкой передач. А Torneo Custom комплектуется безальтернативно 125-сильным двигателем объемом в 2,2 литра и шестидиапазонной «механикой».

— Возвращение моделей расширило ряд коммерческих автомобилей Ford, и в дальнейшем позволит укрепить позиции бренда в сегменте легких коммерческих автомобилей на российском рынке, — рассказали представители компании порталу «АвтоВзгляд».

Отметим, что новый «Транзит» можно приобрести от 1 609 000 рублей, в то время как «Торнео» обойдется как минимум в 2 101 000 рублей.