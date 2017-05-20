Создан сверхдешевый электромобиль за 200$

Сотрудники Международного университета имени Яссави в Казахстане сообщили об окончании разработки самого дешевого в мире электромобиля. Авторы утверждают, что его стоимость эквивалентна 200$ — около 12 000 рублей по текущему курсу. На бортах, крыше и крышке переднего багажника двухместного транспортного средства установлены солнечные батареи, которые подпитывают аккумуляторную батарею. Общая масса электрокара составляет 300 килограмм. Разработчики сообщили, что планируют выпускать свой электромобиль в нескольких модификациях — по желанию покупателя. Изобретатели аппарата намерены провести официальную презентацию летом этого года в ходе выставки ЭКСПО-2017.