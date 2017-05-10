Volkswagen намерен конкурировать с компанией Tesla

— Мы уверены, что Volkswagen станет лидером рынка электромобилей. Компания Tesla — наш конкурент, к которому мы относимся серьезно, однако они движутся не в том направлении, — сказал г-н Дисс.

Как сообщает колумбийский портал Electrek, в основу новых электромобилей Volkswagen ляжет модульная платформа MEB, разработанная специально для машин на электрической тяге. Предполагается, что первый серийный электромобиль марки сможет преодолевать расстояние от 400 до 600 км без дополнительной подзарядки. Однако, как отметил Герберт Дисс, его производство начнется не раньше 2020 года.