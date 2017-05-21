Сборка китайского кроссовера Geely Atlas для России стартует в июне

Китайский кроссовер Geely Atlas, тестовая сборка которого стартует в начале июня на белорусском предприятии компании, появится в салонах российских дилеров осенью это года. Машина будет комплектоваться 2-литровым бензиновым двигателем мощностью в 140 л. с. и 1,8-литровым 184-сильным турбомотором. В трансмиссии будут стоять либо 6-ступенчатая «механика», либо 6-скоростной «автомат». Трансмиссия будет иметь как передне-, так и полноприводной. В отличие от китайского исполнения, на российском рынке Atlas будет продаваться с системой экстренного оповещения на базе ЭРА-ГЛОНАСС.

В «базе» кроссовер будет комплектоваться двумя подушками безопасности, кондиционером, аудиосистемой с 4 динамиками, электостеклоподъемниками всех дверей, гидроусилителем руля, ABS и системой стабилизации. Наиболее дорогие варианты Atlas получат кожаный салон, двухзонный «климат», панорамную крышу с люком и адаптивный круиз-контроль.О российских ценах Geely Atlas китайцы пока предпочитают помалкивать.