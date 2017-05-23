В России создадут первый электромобиль на солнечных панелях

Как сообщает агентство «РЖД Партнер», руководители проекта по производству первого российского электрического автомобиля на солнечных панелях заручились поддержкой Министерства промышленности и торговли РФ. Свой интерес к разработке «солнцемобиля» выразил Денис Мантуров во время рабочего визита в Северную столицу в конце минувшего года.

История Polytech Solar началась в мае прошлого года. Автомобиль выглядит как катамаран — при разработке его корпуса использовались композитные материалы отечественного производства. А энергию машина получает от солнечных панелей, установленных на крыше. Отмечается, что масса Polytech Solar в конечном счете не превысит 200 килограммов, а его пиковая скорость будет достигать отметки в 150 км/ч.

– Наша команда строит уникальный солнцемобиль для участия в двух крупнейших мировых чемпионатах: «Bridgestone World Solar Challenge 2017» в Австралии и «American Solar Challenge 2018» в США. Мы станем первой командой, представляющей Россию в такого рода соревнованиях, и фактически откроем для нашей страны новый вид легкового автомобильного транспорта, — говорит руководитель проекта Polytech Solar Евгений Захлебаев.