В России начались продажи Land Rover Discovery пятого поколения

Так, новый Land Rover Discovery доступен для заказа в пяти комплектациях: уже привычных S, SE, HSE, HSE Luxury, а также в ограниченной версии First Edition. При этом на выбор покупателей предоставляется две модификации: с трехлитровым дизельным TD6 мощностью 249 л. с. и трехлитровым бензиновым V6, выдающим 340 сил. Обзавестись британским внедорожником пятого поколения можно, заплатив минимум 4 033 000 рублей.

Ранее портал «АвтоВзгляд» писал о том, что по осени в дилерских центрах появится и абсолютно новый среднеразмерный кроссовер Range Rover Velar. Новинка разместится в модельном ряду марки между Range Rover Evoque и Range Rover Sport. Более подробно об автомобиле можно прочитать здесь.