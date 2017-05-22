Nissan Vmotion 3.0 дебютирует до конца нынешнего года

Фото: www.netcarshow.com
Компания Nissan готовит к премьере свой новый концепт-кар Vmotion 3.0. Предполагается, что новинка станет прообразом будущих электромобилей марки.
Виктория Базылева

Как сообщает французский портал AutoJournal, официальная презентация нового концептуального автомобиля, который получил название Vmotion 3.0, состоится до конца нынешнего года. По некоторым сведениям японцы представят новую модель на автосалоне в Токио, который распахнет свои двери для посетителей в октябре.

Воплощая «ниссановскую» стратегию Intelligent Mobility, новинка будет сочетать в себе самые современные разработки, среди которых, в частности, система автономного управления, а также полностью электрический силовой агрегат. Известно, что автомобиль станет предвестником будущих электрокаров марки.

Впрочем, никаких технических подробностей о концептуальном Vmotion 3.0 пока не разглашается. На сегодняшний день даже неизвестно о том, в каком кузове предстанет новинка: будет ли это седан — как продолжение истории Vmotion 2.0 — или же, кроссовер. Появление последнего, в общем-то, выглядит более логичным, учитывая популярность автомобилей сегмента SUV на мировом рынке.

новинки рынка, авторынок, производители, производство, автозаводы, новая модель, концепты, электромобили
22 мая 2017
266