Nissan Vmotion 3.0 дебютирует до конца нынешнего года

Как сообщает французский портал AutoJournal, официальная презентация нового концептуального автомобиля, который получил название Vmotion 3.0, состоится до конца нынешнего года. По некоторым сведениям японцы представят новую модель на автосалоне в Токио, который распахнет свои двери для посетителей в октябре.

Воплощая «ниссановскую» стратегию Intelligent Mobility, новинка будет сочетать в себе самые современные разработки, среди которых, в частности, система автономного управления, а также полностью электрический силовой агрегат. Известно, что автомобиль станет предвестником будущих электрокаров марки.

Впрочем, никаких технических подробностей о концептуальном Vmotion 3.0 пока не разглашается. На сегодняшний день даже неизвестно о том, в каком кузове предстанет новинка: будет ли это седан — как продолжение истории Vmotion 2.0 — или же, кроссовер. Появление последнего, в общем-то, выглядит более логичным, учитывая популярность автомобилей сегмента SUV на мировом рынке.