Chevrolet выпустил спецсерию Camaro, приуроченную к выходу пятых «Трансформеров»

В июне в дилерских центрах Chevrolet появится спецверсия Camaro, которая выглядит в точности как робот Bumblebee из «Трансформеров». Масл-кар лимитированной серии, окрашенный в желтый Bright Yellow с декоративными черными полосами Rally Stripe, оснащен пакетом дополнительного оборудования Performance. Кроме того, автомобиль получил наклейки панели между задними фонарями, черный логотип решетки радиатора и крышки багажника, тонированные задние фонари, а также комплект колпачков литого диска. Впрочем, эти аксессуары предложат и владельцам других версий «Камаро».

Напомним, российские продажи Chevrolet Camaro последнего, шестого поколения стартовали в декабре 2016 года. За первые 5 месяцев дилерам удалось реализовать более 130 автомобилей, что на сегодняшний день является лучшим результатом с момента официального запуска модели в нашей стране в 2012 году. При этом в пресс-службе марки отметили, что почти половина всех продаж пришлась на ограниченную серию 50th Anniversary Edition, приуроченную к юбилею модели.