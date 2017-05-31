LADA Vesta SW Cross тестируют без камуфляжа

Представители АВТОВАЗа до сих пор не раскрывают никаких подробностей относительно технических характеристик LADA Vesta SW и Vesta SW Cross, однако как портал «АвтоВзгляд» уже неоднократно писал ранее, автомобили получат те же двигатели, что у обычного седана Vesta. Напомним, что в настоящее время он комплектуется 106- и 122-сильными моторами, агрегатированными — на выбор покупателя — с пятиступенчатой «механикой» или «роботом». При этом машины обзаведутся задними дисковыми тормозами, новой приборной панелью и датчиком давления в шинах.

Известно, что новинки встанут на конвейер в июне, а их продажи начнутся ближе к осени. Некоторое время назад президент АВТОВАЗа Николя Мор в одном из интервью заявил, что цена автомобилей составит около 800 000 рублей. Как бы там ни было, в скором времени тольяттинцы раскроют всю информацию.