Папе Римскому подарили электромобиль Opel Ampera-e

– Мы гордимся тем, что компания Opel, может поспобоствовать реализации амбициозных целей Ватикана. Наш новый Ampera-e идеально подходит для повседневного использования без каких-либо компромиссов, — приводит слова генерального директора Opel доктора Карла-Томаса Ноймана портал The News Wheel.

Напомним, Opel Ampera-e, являющийся, по сути, братом-близнецом Chevrolet Bolt EV, дебютировал в минувшем году на парижском автосалоне. Под капотом хетчбэка трудится 204-сильный электромотор, который посредством одноступенчатого редуктора приводит в движение передние колеса. Электромобиль оснащен комплектом литий-ионных аккумуляторных батарей емкостью в 60 кВт с жидкостной системой охлаждения. С такой силовой установкой Ampera-e требуется всего 7 секунд, чтобы разогнаться до сотни, но вот его пиковая скорость достигает отметки всего в 145 км/ч. При этом заявлено, что максимальный запас хода пятидверки в идеальных дорожных условиях составляет 500 километров.