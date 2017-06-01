В продаже появились новые комплектации Infiniti Q30 и QX30

Так, хетчбэк Q30, оснащенный 1,6-литровым мотором и системой переднего привода, в новой базовой комплектации продается по цене от 1 635 000 рублей. В то же время более мощная машина с двухлитровым двигателем и полном приводом обойдется уже как минимум в 2 035 000 рублей. Всего же на выбор покупателя японцы предлагают две модификации и 13 различных комплектаций.

Что же до кроссовера QX30, то за самый доступный вариант — полноприводный автомобиль, с двухлитровым агрегатом под капотом в версии GT — попросят не менее 2 030 000 рублей. Эта модель продается в нашей стране в единственной модификации и шести комплектациях.