Infiniti QX30: стразы на кедах

На самом деле хетчбэк останется хетчбэком, какой бы тип привода у него ни был. Но мы ж не догма, как говорится, мы ж люди широких взглядов! Поэтому простим японцам то, что они громко величают полноприводную версию хетча Infiniti Q30 с увеличенным до 202 миллиметров клиренсом «кросовером QX30». Тем более, что QX30 с технической точки зрения — клон Mercedes GLA. Он построен на той же что и «немец» модульной платформе MFA, на том же мексиканском заводе, что и маленькие немецкие кроссоверы. Забегая вперед заметим, что это обстоятельство явно сыграло дурацкую шутку с QX30.

Но владельцам маленького кроссовера Infiniti от такого объяснения вряд ли будет легче. Внешне это, конечно, не GLA, что, на самом деле, совсем неплохо. При всей спорности нынешнего стандартного дизайна экстерьера Infiniti, внешность мерседесовского аналога QX30 вызывает еще более сильные эмоции. В принципе, слишком подробно рассматривать «тридцатку» со стороны смысла особого нет, все и так понятно по фотографиям. Вот и мы двинемся дальше, то есть перейдем к исследованию интерьера машины. Именно тут гнездится максимальное количество вопросов к «премиальности» модели.