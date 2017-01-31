Infiniti QX30: стразы на кедах

Легко и приятно писать хорошо о премиальных машинах, поскольку они «заточены» угадывать все хотелки владельца. Но Infiniti QX30 делает это как-то бестолково.

Алексей Батушенко

На самом деле хетчбэк останется хетчбэком, какой бы тип привода у него ни был. Но мы ж не догма, как говорится, мы ж люди широких взглядов! Поэтому простим японцам то, что они громко величают полноприводную версию хетча Infiniti Q30 с увеличенным до 202 миллиметров клиренсом «кросовером QX30». Тем более, что QX30 с технической точки зрения — клон Mercedes GLA. Он построен на той же что и «немец» модульной платформе MFA, на том же мексиканском заводе, что и маленькие немецкие кроссоверы. Забегая вперед заметим, что это обстоятельство явно сыграло дурацкую шутку с QX30.

Но владельцам маленького кроссовера Infiniti от такого объяснения вряд ли будет легче. Внешне это, конечно, не GLA, что, на самом деле, совсем неплохо. При всей спорности нынешнего стандартного дизайна экстерьера Infiniti, внешность мерседесовского аналога QX30 вызывает еще более сильные эмоции. В принципе, слишком подробно рассматривать «тридцатку» со стороны смысла особого нет, все и так понятно по фотографиям. Вот и мы двинемся дальше, то есть перейдем к исследованию интерьера машины. Именно тут гнездится максимальное количество вопросов к «премиальности» модели.

На первый взгляд, салон QX30 отвечает стандартам класса: кожа везде, электроприводы сидений, симпатичный монитор приборной панели — все на уровне. Но как только заводишь машину и пытаешься тронуться с места, на языке начинают громоздиться вопросы. Для начала удивляют подрулевые переключатели.

Вернее, по-мерседесовски одинокий переключатель, торчащий слева из-под руля. На него, как это принято и в машинах с трехлучевой звездой, навешены функции и включения сигнала поворота, и управления стеклоочистителями. Поначалу так и норовишь показать левый поворот вместо того, чтобы брызнуть «омывайкой» на лобовое стекло. В Mercedes столь неэргономичное решение хоть чем-то обосновано: вместо правого подрулевого переключателя у «немцев» традиционно торчит «кочерга» селектора управления АКП. У Infiniti QX 30 на этом месте зияет абсолютная пустота: джойстик «автомата» у «японца» расположен по-нормальному, между передних кресел.

Кроме как экономией на подрулевых рычажках, слепое копирование мерседесовского презрения к эргономике это объяснить нельзя. Впрочем, это еще не самое удивительное в «премиальном японском кроссовере» за 2,7 млн. рублей. Тут нет ни одной (то есть вообще!) опции, которые давным давно стали обыденностью на машинах даже бюджетного сегмента, а не только для премиума. Не поверите, но в Infiniti QX30 нема ни электообогрева лобового стекла, ни подогрева руля, ни электропривода задней двери.

Вы будете смеяться, но чтобы дооснастить, например, бюджетненький кроссовер Hyundai Creta электрообогревами руля, стекла, камерой заднего вида и еще кучей опций достаточно доплатить всего 50 000 рублей. И после этого «кореец» будет стоить менее 800 000 рублей. А для премиального SUV с ценником «под 3 миллиона» подобное счастье не предусмотрено в принципе. То есть владелец QX30 за эти деньжищи получает «премиальность», заключающуюся в полностью кожаном салоне, сомнительной эргономике и средненьком дизайне. Все это, и даже больше, можно найти за гораздо меньшие деньги у других брендов, не пытающихся надувать щеки в потугах на «лакшеризм».

Кстати, это еще большое счастье, что Infiniti QX30 собирают мексиканские пейзане на том же заводе, что и Mercedes! Благодаря этому обстоятельству, кроссовер получил более-менее пристойного «робота» в трансмиссии, а не традиционно древний японский «автомат», который сжирал бы до трети энергии, производимой мотором. Похоже, что только благодаря немецкой «коробке» 211 сил двухлитрового турбодвигателя обеспечивают QX30 вполне пристойную динамику.

Про управляемость и подвеску QX30, как и в случае со всеми Mercedes, говорить мы, пожалуй, не будем: зачем требовать невозможного от дивана на колесах? Даже если, к примеру, это очень быстрый диван с шильдиком AMG на багажнике… В общем, не ясно, на кого рассчитывали маркетологи Infiniti, выпуская на наш рынок QX30. Разве что на дочек начинающих микроолигархов, которые не в состоянии наскрести на настоящий Mercedes GLA, Land Rover Evoque или BMW X1 в приличной комплектации.

кроссоверы
31 января 2017
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