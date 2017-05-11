Российские продажи Infiniti выросли на 21%

В частности, в России новыми «Инфинити» обзавелись аж 1857 человек — рост составил 21%.

— Это невероятное удовольствие — видеть, как покупатели по всему миру высоко оценивают превосходный дизайн, передовые технологии Infiniti и наши автомобили от компактного Q30 до полноразмерного внедорожника QX80. Наши рекордные продажи являются следствием продолжающегося расширения модельного ряда, разработки новых технологий и усердной работы наших региональных и торговых партнеров по всему миру, — говорит Роланд Крюгер, президент компании Infiniti.

Как рассказали в пресс-службе компании, в США продажи автомобилей Infiniti увеличились на 24%, а в Латинской Америке — на 18%. Однако рекордными стали результаты на китайском авторынке — там прирост составил 105%.