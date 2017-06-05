BMW M550d xDrive получил российский ценник

Стоит сразу отметить, что M550d xDrive вооружен шестицилиндровым 400-сильным дизельным мотором и автоматической коробкой передач Steptronic. При этом привод, как можно догадаться из названия, полный. С таким силовым агрегатом на разгон до сотни новинке требуется всего 4,4 секунды.

Как сообщает пресс-служба BMW, автомобиль уже в стандартной комплектации может похватать интегральным активным рулевым управлением, автоматической функцией старт/стоп, а также подвеской и тормозами из спортпакета М. Кроме того, список оснащения седана включает в себя систему динамического контроля курсовой устойчивости DSC, электромеханический стояночный тормоз и многие другие опции.

Минимальный ценник седана 5-й серии в модификации M550d xDrive составляет 4 690 000 рублей. Заказать автомобиль можно уже сейчас, обратившись в любой официальный дилерский центр.