Nissan Patrol покидает российский рынок

Так, согласно данным «Ассоциации европейского бизнеса» (AEB), в первом квартале нынешнего года официальные дилеры Nissan реализовали всего 35 внедорожников Patrol, что аж на 84% меньше, нежели за аналогичный период 2016, когда было продано 219 автомобилей.

Тем не менее, представители компании называют несколько иные причины:

– В целях оптимизации продуктовой линейки в России, и следуя выбранной стратегии с упором на кроссоверы, производящиеся в стране, компания приняла решение остановить поставки Nissan Patrol из Японии. Усилия по продвижению и реализации на российском рынке будут сконцентрированы на кроссоверах Qashqai, X-Trail и Murano, производимых на заводе Nissan в Санкт-Петербурге, — приводит слова директора по связям с общественностью российского офиса Nissan Романа Скольского «Российская Газета».

Отметим также, что на сегодняшний день в дилерских центрах Nissan еще остались внедорожники Patrol. Приобрести один из последних автомобилей можно по цене от 3 965 000 рублей.