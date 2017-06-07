Опубликованы рендерные изображения Audi A2

Габариты так называемого A2-Q составляют 3826/1673/1553 мм, сообщает Carscoops. Судя по представленным рендерам, машина, как и большинство концепт-каров, получила огромные колеса, узкие стильные боковые зеркала, а также выдвижные дверные ручки. Впрочем, учитывая стремительно растущую популярность кроссоверов на мировом автомобильном рынке, вряд ли в наши дни эта модель стала бы пользоваться высоким спросом у покупателей.

Напомним, классическая Audi A2 встала на конвейер в 1999 году, но вследствие низких продаж спустя всего 6 лет ингольштатдцы сняли модель с производства. Автомобили комплектовались экономичными моторами мощностью от 61 до 110 л. с. и пятиступенчатыми механической и роботизированной коробками передач. Отметим также, что в основе этой машины лежала платформа A04, знакомая нам по четвертому Volkswagen Polo и второй Skoda Fabia.