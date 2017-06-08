BMW 5-й серии в новой модификции 520 i приехал в Россию

BMW 520 i располагает рядным четырехцилиндровым бензиновым битурбированным двигателем рабочим объемом в 2 литра. Мотор, генерирующий 184 л. с., агрегатируется с автоматической коробкой передач Steptronic. Как сообщает пресс-служба BMW, с таким силовым агрегатом новинка разгоняется до сотни за 7,8 секунды, а ее средний расход топлива равен 6,2 л/100 км.

Уже в базовой комплектации седан может похвастать передними и задними парктрониками, системой Start/Stop, тремя режимами движения, среди которых ECO PRO, COMFORT и SPORT, а также множеством других опций.

Минимальная цена новой BMW 520 i составляет 2 750 000 рублей. Напомним, что в нашей стране седан 5-й серии продается еще в 7 модификациях, помимо этой: машины комплектуются моторами мощностью от 190 до 462 л. с. К слову сказать, самая дорогая версия — M550i xDrive — выудит из кошелька покупателя уже как минимум 5 100 000 рублей.