Как на своей машине устроиться работать в такси

Прежде всего, чтобы застраховаться от возможных проблем с законом, придется организовать и зарегистрировать в налоговой службе свое индивидуальное предприятие (ИП). Оформление документов займет не менее пяти рабочих дней. После регистрации в качестве индивидуального предпринимателя вы будете обязаны завести счет в банке и платить налог на временный доход, транспортный налог и пенсионные взносы. Создавать ИП придется, поскольку без него невозможно будет получить потом в местном транспортном ведомстве лицензию на осуществление таксомоторной деятельности.
Она выдается сроком на пять лет, и стоит либо символических денег, либо вообще бесплатно — в зависимости от региона. Ради таксистской лицензии можно и общение с налоговиками вытерпеть. Оговоримся, что такую лицензию вам не выдадут, если ваш водительский стаж меньше пяти лет, либо машина — не в вашей личной собственности или лизинге и если она не прошла гостехосмотр. Чтобы ваша машина считалась таксомотором она должна отвечать следующим требованиям.