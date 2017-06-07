Как на своей машине устроиться работать в такси

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Использовать собственную легковушку в качестве источника дохода приходит в голову многим автовладельцам, особенно учитывая сложную экономическую ситуацию в стране. Но времена, когда можно было просто выехать вечером на «бомбежку» остались в прошлом. Как осуществить эту идею сейчас, чтобы на своей машине устроиться работать в такси, выяснил портал «АвтоВзгляд»,
Максим Строкер

Прежде всего, чтобы застраховаться от возможных проблем с законом, придется организовать и зарегистрировать в налоговой службе свое индивидуальное предприятие (ИП). Оформление документов займет не менее пяти рабочих дней. После регистрации в качестве индивидуального предпринимателя вы будете обязаны завести счет в банке и платить налог на временный доход, транспортный налог и пенсионные взносы. Создавать ИП придется, поскольку без него невозможно будет получить потом в местном транспортном ведомстве лицензию на осуществление таксомоторной деятельности.

Она выдается сроком на пять лет, и стоит либо символических денег, либо вообще бесплатно — в зависимости от региона. Ради таксистской лицензии можно и общение с налоговиками вытерпеть. Оговоримся, что такую лицензию вам не выдадут, если ваш водительский стаж меньше пяти лет, либо машина — не в вашей личной собственности или лизинге и если она не прошла гостехосмотр. Чтобы ваша машина считалась таксомотором она должна отвечать следующим требованиям.

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В вашем бардачке всегда должен присутствовать оригинал разрешения на частный извоз, чтобы удовлетворять досужее любопытство полиции. На бортах машины должны быть нарисованы «шашечки», а на ее крыше установлен плафон с оранжевой подсветкой и изображением все тех же шашечек. Салон любого официально работающего в сфере извоза автомобиля обязан быть оснащен таксометром.

Можно попытаться по старинке искать пассажиров «от тротуара», но сейчас, в век интернет-агрегаторов, диспетчерских служб и кучи частных таксопарков, заработать таким образом хоть сколь-нибудь приемлемую сумму вряд ли удастся.

Оптимальный выход — договориться о сотрудничестве с диспетчерской компанией или интернет-агрегатором услуг такси. Это сейчас возможно только если у вас есть официальная лицензия таксиста. Еженедельно им придется «отстегивать» по 15—20% от стоимости полученных через них заказов. Выгодней всего работать сразу с несколькими диспетчерскими, чтобы всегда была возможность выбора заказа. Сумасшедших денег таким образом не заработаешь, однако на жизнь хватать будет. В Москве, например, если работать ежедневно без выходных по 12—14 часов, то, в идеальном случае за месяц в кармане может остаться 60—80 000 рублей — без учета трат на топливо, мойку-химчистку и техобслуживание машины.

такси
7 июня 2017
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