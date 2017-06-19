BMW построит в Калининграде завод полного цикла

– Если подпишем новый инвестконтракт с BMW, а у меня есть основания говорить, что это случится, концерн построит здесь полнопрофильный завод, и машины попадут не только на внутрироссийский рынок, но и в другие страны, — приводит слова губернатора Калининградской области Антона Алиханова агентство ТАСС.

Напомним, что машины BMW собираются на предприятии «Автотор» с 1999 года. О строительстве в России завода полного цикла баварцы задумались еще около пяти лет назад, однако в 2015-ом «заморозили» этот проект на неопределенный срок.

19 мая глава «Автотора» Владимир Щербаков заявил, что уже в июле нынешнего года с автоконцерном BMW может быть подписан специальный инвестиционный контракт (СПИК), условия которого в настоящее время не разглашаются. Ожидается, что окончательное решение относительно строительства нового предприятия в Калининградской области баварцы примут в течение года.