В России возобновят производство Audi

— Мы рассматриваем различные варианты производства Audi. Когда у нас будет концепция производства, я надеюсь получить такие же условия от правительства, которые предоставляются Daimler, — заявил Маркус Озегович в интервью газете «Ведомости». При этом никаких временных рамок глава российского подразделения Volkswagen обозначать не стал.

Напомним, что на сегодняшний день «Фольксваген Груп Рус» собирает автомобили на предприятиях в Калуге и в Нижнем Новгороде. Калужский завод Volkswagen выпускает модели VW Tiguan и Polo, а также Skoda Rapid. А на ГАЗе налажено производство Skoda Yeti, Volkswagen Jetta и Skoda Octavia.