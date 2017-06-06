В России больше половины Mitsubishi Outlander продается в кредит

При этом общая доля машин Mitsubishi, купленных по программам автокредитования от АО МС Банк Рус, достигла 46%, что в два раза больше, нежели в мае 2016 года. В компании уверены, что добиться таких результатов удалось благодаря выгодным предложениям, которые действовали во всех дилерских центрах в мае.

Напомним, что эти спецакции продлены и на июнь: в течение нынешнего месяца Mitsubishi Outlander предлагается под 6,9% годовых на 3 года, а Pajero Sport — под 7,9% также на 36 месяцев.

Кроме того, по-прежнему можно обменять свой старый автомобиль любой марки на новенький Mitsubishi по программе trade In. Однако выгода при соблюдении условий достигает не 200 000 рублей, как в мае этого года, а уже 230 000 целковых. (Более подробно об акции можно прочитать здесь)