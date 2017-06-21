Mazda объявила цены на кроссовер CX-5 второго поколения

Сменившая поколения Mazda CX-5 будет продаваться в России в трех комплектациях: Drive, Active и Supreme. Под капотом автомобиля «поселился» двухлитровый бензиновый 150-сильный мотор с системой автоматической остановки/запуска i-stop. Двигатель агрегатируется — на выбор — с шестиступенчатой механической или автоматической коробкой передач, а привод — передний или полный.

Список опций кроссовера пополнился подогревом руля и задних сидений, электроприводом багажника, автоматическим закрыванием дверей и проекционным дисплеем над панелью приборов. Кроме того, автомобиль обзавелся полностью LED-оптикой и, разумеется, системой экстренного реагирования при авариях ЭРА-ГЛОНАСС.

Mazda CX-5 в базовой комплектации Drive безальтернативно оснащается механической коробкой передач и системой переднего привода — за этот автомобиль официальные дилеры попросят не менее 1 431 000 рублей. Приобрести кроссовер в средней версии Active можно по цене от 1 621 000 за модификацию с АКП и приводом на передние колеса или же от 1 721 000 за «автомат» и 4WD. Топовая комплектация Supreme, подразумевающая автоматическую коробку передач и полный привод, выудит из кошелька покупателя уже как минимум 1 893 000 рублей.