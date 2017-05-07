Тест-драйв обновленного Suzuki SX4 FL: радиатор-стайл

Обновление дизайна Suzuki SX4 удалось на славу. Внешность машины стала куда более броской чем раньше — все благодаря новой хромированной решетке радиатора. Теперь при взгляде на «японца» спереди кажется, что практически вся «мордочка» авто состоит из сверкающих вертикальных полос, а прочие детали экстерьера передней части — не более чем статисты в этом бенефисе «гриля». Даже новые формы фар головного света, рельефный капот, новый передний бампер и «накачавшие мышцу» боковины кузова. Чувствуется в этом буйстве пластикового хрома на «морде» нечто китайское. Нечто «бриллиансоподобное». Ну да и Бог с ним, зато теперь автомобиль никто не сравнит с неброской «серой мышкой» в уличном потоке.

Радует, что дизайнеру, подновлявшему облик Suzuki SX4, удалось вовремя остановиться и не дать волю «хромовым фантазиям» перекинуться на корму машины. Тут изменения минимальны: чуть-чуть «подпилили» габаритные огни и бампер. В салоне изменения куда менее заметные, зато более «тактильные»: при сохранении общего стиля оформления, передняя панель покрылась мягким пластиком. Дисплей «мультимедийки» на центральной консоли стал «тач-скрином». Встроенная «навигация» наконец научилась строить 3D-изображения карты. Электроника, как это положено сейчас для каждого авто, освоила взаимодействие с Apple CarPlay и MirrorLink, в том числе и по «блютусу».