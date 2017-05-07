Тест-драйв обновленного Suzuki SX4 FL: радиатор-стайл

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Помимо более яркой внешности, Suzuki SX4 получил существенное обновление и своего конструктива. Теперь машина может именоваться кроссовером без каких-либо унизительных оговорок.
Алексей Батушенко

Обновление дизайна Suzuki SX4 удалось на славу. Внешность машины стала куда более броской чем раньше — все благодаря новой хромированной решетке радиатора. Теперь при взгляде на «японца» спереди кажется, что практически вся «мордочка» авто состоит из сверкающих вертикальных полос, а прочие детали экстерьера передней части — не более чем статисты в этом бенефисе «гриля». Даже новые формы фар головного света, рельефный капот, новый передний бампер и «накачавшие мышцу» боковины кузова. Чувствуется в этом буйстве пластикового хрома на «морде» нечто китайское. Нечто «бриллиансоподобное». Ну да и Бог с ним, зато теперь автомобиль никто не сравнит с неброской «серой мышкой» в уличном потоке.

Радует, что дизайнеру, подновлявшему облик Suzuki SX4, удалось вовремя остановиться и не дать волю «хромовым фантазиям» перекинуться на корму машины. Тут изменения минимальны: чуть-чуть «подпилили» габаритные огни и бампер. В салоне изменения куда менее заметные, зато более «тактильные»: при сохранении общего стиля оформления, передняя панель покрылась мягким пластиком. Дисплей «мультимедийки» на центральной консоли стал «тач-скрином». Встроенная «навигация» наконец научилась строить 3D-изображения карты. Электроника, как это положено сейчас для каждого авто, освоила взаимодействие с Apple CarPlay и MirrorLink, в том числе и по «блютусу».

Сзади, как и раньше, пассажирам приходится сидеть «по-табуреточному». Зато колени не упираются в спинки передних кресел. Но что больше всего порадовало, так это изменение клиренса. До рестайлинга модель могла похвастаться лишь 165 мм дорожного просвета. Зато теперь под днищем — 180 мм. Пристойный клиренс и полный привод дают теперь Suzuki SX4 полное право называться кроссовером — уже без всяких знаков вопроса.

Под капотом оказавшейся на тесте у портала «АвтоВзгляд» SX4 стоял 140-сильный бензиновый турбомотор, известный по прочим машинам марки. Этих лошадок, как выяснилось, вполне хватает чтобы бодренько «жечь» в городском потоке — спасибо относительно небольшому весу компактной машинки. А если перевести «крутилку» между передними сиденьями, управляющую режимами трансмиссии, в положение спорт, то SX4 может даже разбередить что-то драйверское в душе водителя: в шестиступенчатый «автомат» будто вселяется дух дворового гонщика-любителя, на каждом светофоре выкручивающего «в звон» движок пожилой тольяттинской «девятки». Без шуток: далеко не на всякой современной городской легковушке КП в «спортрежиме» держит передачу чуть ли не до 5000 оборотов двигателя, позволяя водителю шустрить в потоке — спасибо за это, кстати, и компактным габаритами машины.

Выезд за город теперь тоже не вызывает переживаний за самочувствие «подбрюшъя» этого транспортного средства. 180 вновь обретенных миллиметров клиренса, не особо длинная база и коротенькие свесы кузова позволяют обновленному Suzuki SX4 совершенно свободно чувствовать себя не только в снежной каше городских магистралей, но и на классически разбитых весенних грунтовках. Без фанатизма, конечно, это вам не лифтованный «уазик». Но шока и трепета при виде небольшой колеи за рулем SX4 теперь уже не испытываешь.

Но эту радужную, по большому счету, картину портит не ложка, а целый половник «дегтя», который нависает сейчас практически над всеми японскими машинами на российском рынке. Это цена. За базовую Suzuki SX4 (переднеприводную, с МКП и 117-сильным бензиновым «атмосферником») дилеры просят от 1 160 000 рублей! Для сравнения заметим, что за эти же деньги можно купить, например, полноприводную Hyundai Creta со 150-сильным мотором, АКП и в максимальной комплектации. Что уж говорить о продажах SX4 «в полном фарше» с его ценником на уровне 1 550 000 рублей…

кроссоверы
7 мая 2017
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