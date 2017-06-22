Почему такси желтое и с шашечками

Считается чем-то само собой разумеющимся и естественным, что таксомотор на улице окрашен в желтый. Настолько, что этот цвет иной раз называют «таксишным». А почему оно так, собственно?

Фирменный желтый цвет впервые прижился на таксомоторах в начале прошлого века в Америке, а затем распространился на многие страны мира. Отцом-основателем этой традиции считается Джон Хертц, создавший также и существующую и поныне международную компанию по прокату автомобилей. Изначально он занимался торговлей автомобилями, одним из первых применяя схему, известную нам сейчас как «трейд ин» — принимал в счет оплаты нового авто старую машину клиента. Вот эти то «трейдиновские» машины Херц перекрашивал в желтый цвет и отправлял работать на улицы, основав для этого в 1910 году таксомоторную компанию Yellow Cab Company.

Перекраска преследовала самые что ни на есть утилитарные цели. Дело в том, что машины на улицах американских городов того времени были преимущественно черного цвета. Ведь заводы Генри Форда, фактически подмявшего своей массовой продукцией американский авторынок в начале прошлого столетия, выпускали авто исключительно черного цвета — ради удешевления конвейерного производства. По это причине желтые такси Херца ярко выделялись на черном фоне остального потока. Позже, в 1922 году выходец из России Морис Маркин организовал автомастерскую, выпускавшую такси собственной конструкции. Компания называлась «Checker Motors Corporation». Ее машины были настолько удачно сделаны, что в этом сегменте рынка компания обогнала даже Ford и GM.

Со временем, чтобы решить вопросы с узнаваемой окраской, Маркин перекупает у Джона Херца компанию «Yellow Cab». Не останавливаясь на этом, бизнесмен через некоторое время выкупает и права на название «taxi» у компании «Parmalee Transportation System». А появление фирменных шашечек на борту желтых таксомоторов связывают с тем, что слово «сhecker» в названии «Checker Motors Corporation» переводится с английского, в том числе, и как «шашки», «шахматная доска» и т. п. Отсюда, якобы, и пошла стойкая связь: «такси-шашечки-желтый цвет».

На самом деле в разных странах такси принято красить в разные цвета. Даже в России, наряду с общепринятым желтым, такси бывают разных цветов — главное, чтобы на кузове так или иначе присутствовали «шашечки» и слово «такси». В Германии таксомоторы, например, бежевого цвета, в Испании и Аргенине — черно-желтого, В Мексике бело-зеленые, в Китае — красные, в Сингапуре — синие. В Англии государственные «кэбы» черного цвета, а принадлежащие частным компаниям бывают практически любых цветов радуги. Заметим, что желтый цвет — не самая главная отличительная черта таксомотора. Даже в России, наряду с общепринятым желтым, такси бывают разных цветов. Главный же интернациональный признак таксомотора — «шашечки» и слово «такси» на кузове.

такси
22 июня 2017
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