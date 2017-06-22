Почему такси желтое и с шашечками

Фирменный желтый цвет впервые прижился на таксомоторах в начале прошлого века в Америке, а затем распространился на многие страны мира. Отцом-основателем этой традиции считается Джон Хертц, создавший также и существующую и поныне международную компанию по прокату автомобилей. Изначально он занимался торговлей автомобилями, одним из первых применяя схему, известную нам сейчас как «трейд ин» — принимал в счет оплаты нового авто старую машину клиента. Вот эти то «трейдиновские» машины Херц перекрашивал в желтый цвет и отправлял работать на улицы, основав для этого в 1910 году таксомоторную компанию Yellow Cab Company.

Перекраска преследовала самые что ни на есть утилитарные цели. Дело в том, что машины на улицах американских городов того времени были преимущественно черного цвета. Ведь заводы Генри Форда, фактически подмявшего своей массовой продукцией американский авторынок в начале прошлого столетия, выпускали авто исключительно черного цвета — ради удешевления конвейерного производства. По это причине желтые такси Херца ярко выделялись на черном фоне остального потока. Позже, в 1922 году выходец из России Морис Маркин организовал автомастерскую, выпускавшую такси собственной конструкции. Компания называлась «Checker Motors Corporation». Ее машины были настолько удачно сделаны, что в этом сегменте рынка компания обогнала даже Ford и GM.