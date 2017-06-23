Honda Accord и Civic могут вернуться в Россию

«Компания постоянно отслеживает ситуацию на российском авторынке и когда со временем, возможно вернет в салоны дилеров марки модели Civic и Accord. Но на данный момент этот вопрос лежит преимущественно в теоретической плоскости. Конкретных планов по выводу новых моделей Honda на отечественный рынок у компании нет», — заявили порталу «АвтоВзгляд» в представительстве «Хонда Мотор Рус». Как известно, модели Honda Civic и Honda Accord были выведены компанией-производителем с российского рынка в связи с минимальными продажами. Официально это было обставлено как план Honda сконцентрироваться на работе в сегменте SUV отечественного рынка, ограничив свой ассортимент в России кроссоверами CR-V и Pilot. Однако объемы продаж и этих моделей не внушают оптимизма: с начала года продано менее 500 единиц.

Напомним, что на днях Honda анонсировала презентацию нового, уже десятого по счету, поколения модели Accord. Она должна состояться 14 июля 2017 года на специально организованном мероприятии в Детройте. Ожидается, что модель получит турбированные четырехцилиндровые двигатели. Полуторалитровая наддувная «бензинка» сменит старый атмосферный 2.4, а двухлитровый турбоагрегат — заслуженный хондовский 3,5-литровый V6. «Десятый» Accord будет оснащаться десятиступенчатым «автоматом», шестиступенчатой «механикой» и вариатором. Появится гибридная модификация.