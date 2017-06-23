KIA Rio четвертого поколения появится у российских дилеров в августе

KIA Rio, являющаяся на сегодняшний день абсолютным лидером российского рынка, станет больше и просторнее. Габариты машины увеличились до 4400/1740/1470 мм при колесной базе равной 2600 мм. Кроме того, автомобиль может похватать достаточно вместительным багажником — объем отделения составляет 480 литров. Нельзя не отметить, что корейцы позаботились и о безопасности своих клиентов: при разработке кузова они использовали больше сверхпрочной стали.

Как портал «АвтоВзгляд» уже неоднократно писал ранее, моторная гамма нового «Рио» будет включать в себя два двигателя: 1,4-литровый 100-сильный и 1,6-литровый мощностью в 123 силы. Моторы агрегатируются — на выбор покупателя — с шестиступенчатой «механикой» или шестидиапазонным «автоматом».

В пресс-службе KIA рассказали, что новинка оснащается датчиком давления в шинах, системой стабилизации (ESC), ассистентом старта на подъеме (HAC), а также системой распределения тормозного усилия при торможении на прямой (SLS) и в повороте (CBC). Помимо этого, машина обзавелась новой панелью приборов Supervision с 3,5-дюймовым экраном и возможностью персональных настроек.

Более подробную информацию, в частности о комплектациях и ценах KIA Rio четвертого поколения, производитель предоставит ближе к старту продаж, который намечен на август.