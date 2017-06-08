Автомобили Nissan научатся тормозить самостоятельно

– Мы включим систему автоматического экстренного торможения (AEB) в базовый список оснащения самых популярных моделей, — сказал Майкл Бунс, вице-президент американского подразделения Nissan, — Мы стремимся к сокращению числа погибших и пострадавших в дорожных авариях, и это является частью нашей стратегии «Nissan Intelligent Mobility».

Как сообщает портал Motor1, систему автоматического экстренного торможения получат модели Nissan Rogue, Altima, Leaf и Maxima, а также знакомые нам Murano, Pathfinder и Sentra. В Европе же этим электронным ассистентом уже наделен обновленный X-Trail, который, помимо прочего, обзавелся и фирменной полуавтономной системой управления ProPILOT.

Напомним, что система AEB отслеживает расстояние до впереди идущего автомобиля и его скорость посредством сенсоров и камер. В случае потенциально опасной ситуации она подаст предупреждающий сигнал водителю, и если тот не предпримет никаких действий, автомобиль начнет тормозить самостоятельно.