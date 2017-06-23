Объявлена дата начала российских продаж кроссовера Chevrolet Traverse

Конкурент Ford Explorer, Jeep Grand Cherokee и Toyota Highlander — новый Chevrolet Traverse — появится в шоу-румах российских дилеров ближе к концу 2017 года. Известно, что на рынке США автомобиль будет продаваться с 3,6-литровым атмосферным двигателем мощностью 310 л. с. и 2-литровым турбомотором, развивающим 200 сил, безальтернативно агрегатированными с девятиступенчатым «автоматом». А вот о модификациях, комплектациях и ценах кроссовера, ориентированного на наш рынок, никакой информации пока нет.

Напомним, что в конце 2015 года компания General Motors приостановила в нашей стране продажи машин Opel, а модельный ряд Chevrolet значительно сократила. Так, в настоящее время российским покупателям доступны лишь масл-кары Camaro и Corvette, а также внедорожник Tahoe.